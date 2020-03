Prima l'inaugurazione a Padova, poi i lavori al Senato Coronavirus, Casellati: richiamo a senso civico e di responsabilità E' intervenuta con un videomessaggio alla cerimonia di inaugurazione del 798esimo anno accademico dell'Università di Padova, la presidente del Senato, Casellati. Nel suo intervento un forte richiamo al senso civico e un grazie al personale sanitario in prima linea in questi giorni. Poi l'annuncio: "Cura Italia parte dal Senato"

Condividi

"I provvedimenti adottati dal Governo per l'emergenza Covid-19 hanno richiesto sacrifici alle famiglie, alle imprese e alle nostre realtà economiche, alle scuole, alle università, ai teatri e ogni altro luogo di cultura che sono stati chiusi al pubblico, è forte il richiamo al senso civico e alla responsabilità di tutti, nell'interesse del prossimo, di chi è più debole e della collettività". Lo ha sottolineato nel suo intervento la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenuta con un videomessaggio alla cerimonia di inaugurazione del 798esimo anno accademico dell'Università di Padova che, a causa dell'emergenza coronavirus, è stato celebrato in streaming."Proprio in questo contesto - ha sottolineato la presidente del Senato - è necessario dare ai cittadini forti segnali di continuità, di speranza e fiducia, come lo è la decisione, da me molto apprezzata, di celebrare comunque l'avvio di questo Anno Accademico, perché significa ricordare con forza che il sapere, la scienza, la conoscenza, non si possono e non si devono fermare mai, anzi è proprio in momenti di emergenza come questi che i nostri atenei dimostrano di essere un incredibile bacino di competenze, di intelligenze, i risorse a cui poterci affidare"."Voglio ricordare il coraggio dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari, dei volontari, delle forze dell'ordine che in questa settimana stanno dando una dimostrazione straordinaria di impegno, di amore per il prossimo e capacità di sacrificio, esempi di eroicità quotidiana a cui rivolgo la mia profonda gratitudine. Soprattutto il coraggio di non perdere mai la voglia di sperimentare e scoprire, non fermarsi mai di fronte alle difficoltà, anzi di trarre da esse opportunità di crescere e migliorarsi". Ha aggiunto nel suo intervento la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati."Il coraggio di Galilei e dei quaranta studenti ritratti in quest'aula - ha ricordato la presidente del Senato -, vanto della Patavina Libertas. Questo è lo spirito con cui deve essere aperto l'Anno Accademico dell'Università di Padova, questo il messaggio che ogni ateneo, con il contributo e il sostegno delle istituzioni, ha l'opportunità di consegnare ai propri studenti: lo studio, l'apprendimento, la ricerca e la consapevolezza, sono il miglior vaccino per vincere ogni emergenza e per guardare avanti con nuova speranza e nuova fiducia. Viva l'università di Padova e viva la ricerca", ha concluso.L'attenzione della presidente Casellati si è poi riversata sui lavori in Aula al Senato. Pur nell'emergenza del coronavirus "il Senato proseguirà l'attività legislativa - ha dichiarato - senza limitazioni delle prerogative parlamentari, tenendo conto dei provvedimenti governativi sulla salute e sicurezza di tutti i cittadini".La presidente Elisabetta Casellato ha inoltre annunciato in aula al Senato la presentazione da parte del governo del dl "Cura Italia". Viene confermato quindi che l'esame del decreto partirà da palazzo Madama.