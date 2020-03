Coronavirus Coronavirus, scoppia rivolta nel carcere di Modena Si segnalano danni alla struttura, sarebbero coinvolti molti detenuti. Tensioni anche nel carcere di Frosinone, nel Lazio

Il carcere S. Anna di Modena (google)

Una rivolta, definita "molto violenta", è scoppiata nel primo pomeriggio nel carcere di Modena.Dalle prime informazioni molti sarebbero i detenuti coinvolti e i danni alla struttura.Alla base della rivolta la protesta dei detenuti per questioni relative alla protezione per il Coronavirus. La provincia di Modena è compresa tra quelle indicate nel Dpcm pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi contenente misure urgenti di contenimento del contagio.Un centinaio di detenuti, impauriti dal rischio di contagi dal Coronavirus e chiedendo provvedimenti ad hoc, sono usciti dalle sezioni raggiungendo l'area passeggi e salendo sulle mura del carcere di Frosinone, nel Lazio.Al momento non ci sarebbe stata alcuna evasione e sul posto sono intervenuti il direttore del carcere e il comandante del reparto degli agenti della penitenziaria.Gennarino De Fazio, per la UilPa Polizia Penitenziaria nazionale, denuncia tensioni in molte carceri: "Dopo i gravissimi disordini di ieri (sabato, ndr) sera presso la casa circondariale di Salerno e in altre sedi, giungono drammatiche notizie da Frosinone, dove sarebbe stato distrutto un intero reparto - ma non vi sarebbe stata alcuna evasione, diversamente da quanto riportato da alcuni organi d'informazione -, da Modena, dove sarebbe in corso una violenta rivolta, da Foggia, dove pure vi sarebbero tensioni e pesanti disordini e, di nuovo, da Napoli Poggioreale, dove le tensioni di ieri sarebbero sfociate in vibranti proteste".