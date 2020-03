Già fatti a Roma 145 mila controlli e 130 denunce Coronavirus: da domani la Polizia di Roma Capitale fermerà tutte le vetture Controlli per tutte le auto in circolazione a partire dal prossimo weekend e non più solo verifiche a campione. Lo ha disposto la Polizia locale di Roma per contenere il coronavirus e evitare gli spostamenti non essenziali. Verifiche anche su chi va a piedi

"Devono essere fermati tutti i veicoli e non semplicemente a campione". E' quanto stabiliscono le nuove disposizioni di servizio per la Polizia di Roma Capitale, diffusi a tutti i gruppi sul territorio, che saranno operative "a partire da questo fine settimana" e "fino a nuova diversa disposizione.I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione", si legge nella circolare. Inoltre le pattuglie in servizio dovranno diffondere con l'altoparlante dell'auto il seguente messaggio: "Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi come andare al lavoro, fare la spesa o assistere un familiare malato. I trasgressori saranno denunciati"."Non vorremmo che, complice il fine settimana e il bel tempo, i romani pensassero nel weekend di mettersi in macchina e andare a fare la scampagnata al mare. Allora sulle principali strade ci sarà questo presidio rafforzato". Ha detto la sindaca Virginia Raggi."Si raccomanda fermezza nei controlli" degli "spostamenti a piedi". Prevede questo la disposizione di servizio decisa oggi dal Comando generale della Polizia locale di Roma. Inoltre si prevedono maggiori verifiche nei parchi. "Esiste un preciso divieto di ingresso nei parchi ed anche l'esercizio di attività motoria deve essere svolta nel rispetto del distanziamento interpersonale ed evitando aggregazione di persone", si legge nella disposizione di servizio.​Dall'8 marzo a ieri la Polizia Locale del Campidoglio ha effettuato circa 145mila controlli e fatto oltre 130 denunce. Lo comunica la sindaca Virginia Raggi su Twitter. "Tolleranza zero per chi non rispetta le disposizioni del Governo. Grazie agli agenti per il fondamentale lavoro in queste giornate delicate".La sindaca Raggi va al parco della Caffarella e si rende conto che c'è tanta gente fuori dalle proprie case. "Ci sono persone che corrono, attività ancora consentita, ma ce ne sono ancora troppe che passeggiano, prendono il sole, sono in giro con gli amici. Forse non è chiara la gravità della situazione: invito tutti a guardare le immagini di Bergamo, dove in questi giorni l'Esercito sta portando via le bare di chi ha contratto il Coronavirus, perché ormai nei cimiteri del luogo non c'è più posto. Le persone che si ammalano, voglio ricordarlo, spesso non possono essere ricoverate negli ospedali o in terapia intensiva, perché ormai il numero dei positivi è molto alto. Dobbiamo darci una regolata adesso, o progressivamente arriverà l’Esercito e verrà tolta anche la possibilità di fare jogging. Dobbiamo fermare questa pandemia. Dipende da noi. A chi non l’ha capito io non so più cosa dire. Stanno fioccando le denunce: ieri abbiamo denunciato alcune persone che erano andate a passeggiare come se nulla fosse. Non funziona così. Dobbiamo essere più rispettosi gli uni degli altri e soprattutto dobbiamo agire come una comunità che si deve proteggere e deve bloccare il contagio. State a casa, soprattutto per il bene delle persone fragili che devono essere protette".