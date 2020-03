SALUTE

"Potenziamento e 'preparazione' delle strutture sanitarie" Coronavirus. Scienziato Silvestri, per ridurre morti "isolare, tracciare e curare" Per prima cosa, spiega su Facebook il co-fondatore - insieme al virologo Roberto Burioni - del Patto trasversale per la scienza, bisogna "ridurre il numero dei nuovi contagi, in modo sia generale (isolamento) che mirato (contact tracking)"

Isolare, tracciare, curare. Si può riassumere così la strategia "per ridurre sia la mortalità che la letalità da Covid-19 in Italia", indicata da Guido Silvestri, 'cervello' italiano in forze negli Usa alla Emory University di Atlanta.



Per prima cosa, spiega su Facebook il co-fondatore - insieme al virologo Roberto Burioni - del Patto trasversale per la scienza, bisogna "ridurre il numero dei nuovi contagi, in modo sia generale (isolamento) che mirato (contact tracking)". Poi è necessario "gestire in modo ottimale le persone che si presentano con malattia respiratoria grave da Covid-19. Quest'ultimo aspetto passa, necessariamente, per il potenziamento e la 'preparazione' delle strutture sanitarie: due punti la cui importanza non mi stancherò mai di sottolineare", sottolinea Silvestri che conclude ottimista: "Insieme ce la faremo".

