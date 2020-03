Castelli: "Non abbiamo lasciato nessuno fuori" Coronavirus. Al via Cdm su maxi-decreto 'Cura-Italia' Il Consiglio dei ministri era previsto alle 10 a Palazzo Chigi. A quanto si apprende è stato preceduto da una riunione ristretta tra Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Le risorse si attestano attorno ai 25 miliardi, una vera e propria manovra che tocca imprese, famiglie, sanità, lavoro e scadenza fiscali. Berlusconi ai suoi: "No polemiche con Conte. FI collabora, ma niente sconti"

E' appena iniziato a Palazzo Chigi, con un ritardo di oltre due ore, il Consiglio dei ministri sul maxi-decreto con cui il governo punta a fronteggiare l'emergenza Covid-19, il virus che oltre a minare la tenuta del Sistema sanitario nazionale sta infettando la nostra economia. Le risorse si attestano attorno ai 25 miliardi, una vera e propria 'manovra cura-Italia' che tocca imprese, famiglie, sanità naturalmente, lavoro e scadenza fiscali, prorogate già a partire da quelle negli scadenzari di oggi. Oltre a formalizzare la nomina del commissario per l'emergenza, a cui verranno attribuiti dei super poteri per facilitare il contrasto al coronavirus e 'armare' il Sistema sanitario nazionale.Il Cdm è stato anticipato ieri da un pre-consiglio fiume durato ben 8 ore, che ha lasciato poi il campo ai tecnici, al lavoro tutta la notte sulle misure. Anche oggi la riunione a Palazzo Chigi si preannuncia molto lunga, il decreto si compone di ben 120 articoli, una 'manovra' scritta di corsa mentre in virus mina e avanza nel Paese. Sul tavolo del Cdm ci sarà inoltre anche la norma -non figurerà nel dl ma è misura a sé- per velocizzare le pratiche per la concessione dei braccialetti elettronici ai detenuti.Licenziato dal cdm, il decreto anti-coronavirus con le misure e i fondi, per essere operativo dovrà essere discusso e approvato da Camera e Senato. Come ancora non è stato chiarito, visto che tra i parlamentari si ripropone il dibattito sulla presenza fisica in Parlamento. "Abbiamo lavorato tutti insieme notte e giorno per mettere a punto una manovra in pochi giorni" ha sottolineato il ministro per la Pa, Fabiana Dadone. Ed ha spiegato: "Sono state recepite dal Governo anche proposte venute dall'opposizione" ed era "importante includere in percorso anche l'opposizione".Il premier Giuseppe Conte - in una intervista a 'Il Corriere della sera' ha sottolineato in particolare come "il mondo delle imprese è chiamato a una sfida molto dura. Molti hanno chiuso e chi è aperto deve garantire ai lavoratori un adeguato livello di protezione". E prosegue: "Questo decreto non sarà sufficiente. I danni saranno seri e diffiusi, occorrerà varare un vero e proprio piano di ricostruzione. Dopo il coronavirus nulla sarà più come prima, dovremo sederci e riformulare le regole del commercio e del libero mercato"."Tra le misure economiche che saranno varate in mattinata ci sarà quella che riguarda lo stop agli adempimenti fiscali: la sospensione del versamento senza limiti di fatturato per i settori più colpiti, la sospensione per i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato, per i versamenti Iva, ritenute contributo di marzo, la disapplicazione delle ritenute d'acconto per i compensi ricevuti a marzo per i professionisti e le imprese con fatturati sotto i 400mila euro". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Antonio Misiani a Circo Massimo su Radio Capital, nell'illustrare le misure che saranno varate oggi dal Consiglio dei Ministri."Una sospensione - spiega il viceministro dell'Economia - che durerà da 1 a 2 mesi, marzo e aprile per i settori più colpiti, per un mese per gli altri contribuenti. Diamo la possibilità a tutti di sospendere il versamento dell'IVA, ma chi può pagare lo faccia, per il bene del Paese. È un dovere civico, chi ha la fortuna di poterla versare, invitiamo a farlo. Facciamo un intervento enorme sulla parte creditizia, l'effetto-leva della sospensione vale 350 miliardi di euro di liquidità garantita alle imprese, poi dovremmo immaginare un meccanismo di indennizzo". Poi ha aggiunto: "Abbiamo ragionato sulla riduzione delle bollette ma si sarebbe andati oltre il nostro spazio di copertura: con queste misure stiamo utilizzando tutti i 25 miliardi".Infine, sul sostegno da parte dell'Unione Europea, Misiani dà "un giudizio molto positivo alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al lavoro della commissione. Credo che la presidente della BCE Lagarde abbia fatto un passo falso, che poi è stato corretto. Il whatever it takes deve valere a maggior ragione oggi"."Ieri abbiamo passato tutta la giornata a mettere a punto le norme - ha affermato il vice ministro dell'economia Laura Castelli-. Stiamo parlando di circa 100 articoli e il lavoro è corposo. C'è necessità di fare molte norme. Ci saranno misure per 25 miliardi. Per quanto riguarda le famiglie, da una parte c'è il congedo che abbiamo portato al 50% di retribuzione, dall'altra il bonus baby sitter che varrà 600 euro per tutti, ma per il settore della Sanità sarà aumentato a mille. Funzionerà con il libretto famiglie dell'Inps. Abbiamo previsto misure per tutte le categorie di lavoratori per avere un reddito garantito. Non abbiamo lasciato nessuno fuori"."Capisco tutte le difficoltà ma credo che sia irresponsabile convocare il Consiglio dei Ministri per varare il decreto che serve - tra l'altro - a sospendere il pagamento dei tributi, nello stesso giorno in cui si devono pagare quei tributi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.In questo momento così delicato siate collaborativi con il governo per il bene del Paese, non è il caso di alimentare polemiche ma fate valere fino in fondo le proposte concrete di Forza Italia per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19. Da Valbonne, in Provenza, dove è ospite da qualche settimana della primogenita Marina, Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre all'Adnkronos, avrebbe mandato questo messaggio agli azzurri impegnati in prima linea contro il rischio contagio Coronavirus.