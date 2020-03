​Coronavirus: si ferma il basket su scala mondiale

La federazione internazionale di basket (FIBA) ha sospeso a tempo indeterminato le sue competizioni su scala mondiale a seguito della pandemia di Coronavirus. Una decisione presa "al fine di proteggere la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, funzionari e tifosi".La FIBA non ha comunicato quando e se le competizioni interessate riprenderanno. Gli eventi interessati sono diversi, dalla Basketball Champions League all'Euro League. Le qualifiche olimpiche maschili in programma a giugno non sono attualmente interessate alla sospensione. Il torneo universale delle qualificazioni olimpiche del basket 3x3 previsto dal 24 al 26 aprile a Budapest e' stato posticipato. Pochi giorni fa si era fermata anche la NBA nordamericana a seguito della positivita' di un giocatore degli Utah Jazz.