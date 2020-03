Mezzo milione di negozi ancora aperti in Italia Coronavirus: sindacati, ridurre orario negozi. Zaia: pronti a nuove ordinanze Sotto pressione sono anche i negozi della catena alimentare, da quelli piccoli fino agli ipermercati. I sindacati di settore chiedono uniformità di orari e chiusura domenicale. E il governatore del Veneto si dichiara pronto a adottare misure restrittive se non dovesse intervenire il governo

Condividi

Ridurre il nastro orario di apertura di tutte le attività commerciali e della ristorazione a 12 ore al giorno e chiudere nella giornata di domenica tutti i punti vendita, compresi quelli di generi alimentari. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con una nuova nota unitaria trasmessa al presidente del Consiglio Conte, rinnovano la richiesta al Governo di rimodulare gli orari di apertura, richiesta già sollecitata all'esecutivo nei giorni scorsi con due missive trasmesse il 13 e 15 marzo."A tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, molte imprese del settore, raccogliendo evidentemente le ragioni da noi sollevate - sottolineano le tre sigle nella nota congiunta - stanno anticipando l'orario di chiusura serale e chiudono per l'intera giornata la domenica; la Regione Lazio, a seguito della mobilitazione promossa dalle organizzazioni sindacali territoriali è intervenuta con propria ordinanza nello stesso ambito riducendo le aperture".I sindacati sottolineano che "si sta determinando un quadro di restrizioni maggiori di quelle previste dall'attuale Dpcm, che, se pur nella direzione auspicata dalle scriventi, rischia di avere un esito di non omogeneità e confusione nel settore. Una situazione che, oltre a creare uno svantaggio per le imprese più virtuose che tutelano i propri dipendenti, potrebbe sfociare in un sovraffollamento nei punti vendita che invece rimarranno aperti, con evidenti problemi di possibile contagio".Nel ribadire che "l'istanza non deve essere considerata esclusivamente come una volontà di produrre una sospensione delle attività con conseguenti rischi per l'approvvigionamento di generi alimentari ma al contrario garantire la prosecuzione dell'attività di vendita rendendola sostenibile" i sindacati ritengono necessaria "una indicazione univoca ai consumatori regolamentando il nastro orario settimanale dichiarando la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali".In assenza di risposte urgenti da parte del Governo le organizzazioni sindacali non escludono azioni di protesta spontanee a livello territoriale "finalizzate a ottenere una tutela che non può essere demandata all'iniziativa della singola impresa" piuttosto a un'azione decisa del Governo."Se il governo non adotterà, e non è una minaccia, ma un auspicio, delle misure più restrittive, mi vedrò costretto a varare ordinanze regionali. Spero ci saranno presto misure restrittive sulle passeggiate e corsette, mi spiace, ma l'alternativa sono le terapie intensive, il ricovero e i contagi. Spero anche che il governo si decida a chiudere i negozi alla domenica" . Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa quotidiano dalla sede della Protezione civile di Marghera - Zaia ha spiegato che "se il governo non deciderà subito, domani adotterò l'ordinanza regionale". "Ho parlato anche questa mattina con il ministro Speranza e io spero veramente che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi, abbiamo delle foto da cui si vede che le situazioni non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, di aver prudenza. Spero inoltre che il Governo si decida a chiudere quei pochi negozi rimasti aperti la domenica, se non il sabato pomeriggio come in Germania".Servizi di ristorazione sulle autostrade con poca protezione per gli addetti, in piena emergenza coronavirus. E' la denuncia che arriva dalla Filcams Cgil. "Il movimento continua, incessante, quello delle merci che devono raggiungere la popolazione in ogni dove. Nelle autostrade, dove questo traffico scorre per la maggior parte del suo tragitto, gli addetti degli Autogrill continuano a lavorare per garantire agli autotrasportatori cibo e servizi, a tutte le ore", spiega il sindacato. "In un primo momento l'azienda aveva deciso per la chiusura notturna, poi i camionisti hanno chiesto di tornare al vecchio regime. Ma il problema del monopresidio notturno, si è esteso anche ai negozi più grandi e alla solitudine dell'addetto in servizio dalle 22 alle 6 del mattino si sono aggiunti nuovi timori e nuove inquietudini legate alla possibilità di contagio". E il sindacato sottolinea anche che "a fare quel turno al buio, poi, sono soprattutto donne, perché sono loro la maggioranza della forza lavoro della catena".Sono mezzo milione gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, al cui interno lavorano 800mila dipendenti, che restano aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Fra questi, più di 230mila riguardano il settore alimentare che assicura una copertura capillare sull'intero territorio nazionale. E' quanto mostra una elaborazione di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio. Il maggior numero di punti vendita di prodotti alimentari si trova in Campania (quasi 33mila con 37mila dipendenti), che vanta la maggior rete a livello nazionale di piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila), di minimarket (quasi 11mila) e di negozi di prodotti surgelati (633). Di "taglia" maggiore sono invece gli oltre 25mila esercizi alimentari della Lombardia, seconda per diffusione di punti vendita di questo settore, al cui interno lavorano oltre 82mila dipendenti. Non a caso questa regione vanta il maggior numero di Ipermercati attivi nel Paese (212 con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 Supermercati, in cui lavorano 38mila persone. Non mancano pero' anche i negozi di vicinato: quasi 15mila quelli presenti sul territorio con 12mila dipendenti.