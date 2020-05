La pandemia in Europa La Spagna allenta il lockdown, Johnson valuta minori restrizioni Il piano di uscita dalle restrizioni, in Spagna, è scaglionato in tre fasi a seconda della situazione a livello regionale

Tutta la Spagna entra oggi ufficialmente nel dopo-lockdown, ma non tutta la popolazione godrà immediatamente delle stesse libertà: questo nuovo periodo, infatti, è scaglionato in tre fasi, a seconda della situazione a livello regionale."Ci stiamo arrivando", ha scritto su Twitter il premier Sanchez, che aggiunge "Grazie allo sforzo e alla responsabilità di tutti noi e siamo arrivati tutti fino a questo punto". Siete voi che avete respinto il virus. La Spagna inizia con una ferma posizione di transizione verso la Nuova normalità".Oggi, riporta il quotidiano El Pais, alcune regioni entrano nella Fase 1 e altre imboccano già la Fase 2, che prevede un ulteriore ammorbidimento delle misure. Nessuna regione, invece,inizia la Fase 3, l'ultima prima del ritorno alla vita normale. Tra le regioni che iniziano la Fase 1 ci sono Madrid, gran parte della Catalogna inclusa Barcellona, Castilla e León e Valencia, per un totale di 25 milioni di abitanti. A loro sarà permesso tra l'altro di visitare familiari e amici, pernottare nelle seconde case (ammesso che si trovino nella stessa regione), riunirsi in gruppi fino a 10 persone nella terrazza di casa o nelle aree all'aperto di bar e ristoranti. Riaprono anche gli hotel al 100% della loro capacità, tenendo comunque off limits le aree comuni come le sale riunioni e quelle adibite alla ristorazione.Tra le regioni che passano della Fase 1 alla Fase 2 ci sono le isole Canarie e le Baleari, Galizia, le Asturie, la Cantabria ed i Paesi Baschi. In questa fase intermedia sono permessi i raggruppamenti fino a 15 persone, riaprono al pubblico i centri commerciali (ma restano chiuse le aree ricreative), i cinema ed i teatri (al 30% della capacità e con prenotazione obbligatoria), i bambini possono uscire accompagnati da entrambi i genitori, i ristoranti ed i bar possono servire di nuovo le bevande alcoliche (ma solo al tavolo e rispettando il distanziamento sociale) e riaprono le spiagge e le piscine rispettando la distanza di sicurezza di due metri.La Germania ha registrato nelle ultime 24 ore 289 nuovi casi di coronavirus e dieci decessi legati alla pandemia, a fronte dei 431 contagi e dei 31 morti segnalati ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, secondo l'Istituto Robert Koch, sono 178.570 i casi e 8.257 i decessi per complicanze provocate dal coronavirus. La Baviera è sempre la regione più colpita con 46.326 contagi e 2.382 morti. Berlino registra 6.642 casi e 191 decessi.Piccola inversione di tendenza nel trend positivo sull'epidemia di Coronavirus in Francia, con un aumento di 7 del numero totale di ricoverati per Covid-19. Dal14 aprile scorso la tendenza era al ribasso. Lo ha reso noto la Direzione generale della Sanità. Il totale dei ricoverati è di 17.185. Continua a scendere il numero di pazienti gravi che necessitano della rianimazione, secondo gli ultimi dati resi noti ieri sera, :sono 1.655, 46 in meno rispetto al giorno precedente. La settimana che comincia, la terza dalla riapertura dell'11maggio, è ritenuta "cruciale" dai virologi e dagli esperti, che temono una risalita dei contagi.Il premier britannico, Boris Johnson, valuterà oggi nuove misure di allentamento del lockdown per riportare progressivamente il Paese alla normalità dopo la pandemia di Covid-19. Secondo alcune anticipazioni della stampa britannica, che citano fonti governative, potrebbero presto ripartire alcuni settori economici, con la riapertura di negozi di beni non essenziali, oltre a quella annunciata delle scuole elementari dall'1 giugno. Il totale dei morti per coronavirus nel Regno Unito è di 36.793.Le autorità sanitarie del Belgio rendono noto che da ieri si segnalano 27 nuovi ricoveri a causa del coronavirus mentre 25 sono le persone dimesse. I nuovi decessi sono 32 che salgono in totale a 9.312. Inoltre nelle ultime 24 ore si segnalano 250 nuovi casi. Tra il 15 marzo ed il 24 maggio, 17.052 pazienti con il Covid-19 sono state ricoverate mentre 15.297 sono state dimesse. Finora, gli indicatori continuano a scendere costantemente e non vi è alcuna indicazione di un aumento. Questa tendenza è stata confermata anche oggi - precisano le autorità sanitarie stando alla stampa locale - anche se sarà necessario fare attenzione ai dati dei prossimi giorni per assicurarsi che non si tratti di un "effetto weekend".Tutti i servizi di nave e traghetti verso le isole sono ripresi oggi in Grecia, dove è iniziata la fase quattro della lotta al coronavirus. Lo riporta il sito del quotidiano greco Kathimerini. Gli unici collegamenti a non essere ricominciati sono quelli con l'Italia che dovrebbero essere ripristinati dal 1 giugno. Su navi e traghetti saranno in vigore rigide misure di sicurezza come la distanza tra i passeggeri di almeno 1,5 metri- per questo le imbarcazioni viaggeranno solo al 50% della propria capacità - la compilazione di un questionario speciale per i tragitti di più di mezz'ora e la misurazione della temperatura. Chiunque abbia sintomi riconducibili al coronavirus sarà fermato. Fino al 15 giugno inoltre chiunque arrivi da un altro Paese dovrà restare in auto isolamento per 14 giorni. Quanto ai collegamenti aerei, i voli diretti verso le isole greche, così come quelli internazionali, dovrebbero riprendere a partire dal 1 luglio, ma non è chiaro ancora quante compagnie effettueranno il servizio. Oggi in Grecia, uno dei Paesi europei che ha gestito meglio l'emergenza Covid-19 con solo 2.878 casi e 171 morti, riaprono anche caffè e ristoranti.