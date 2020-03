Europa ​Coronavirus. Spagna 6.400 contagi, 192 morti. Francia, a rischio 50% popolazione. Austria "chiude" In quarantena anche la Repubblica Ceca.

Sono saliti a 6.400 i contagi dacoronavirus inmentre aumentano a 192 i decessi. E' quanto reso noto dal ministero della Sanità nell'ultimo aggiornamento, secondo quando riporta El Pais., Jean-Michel Blanquer, ha affermato oggi ai microfoni della radio France Info, che l'epidemia di coronavirus contagerà "probabilmente" più della metà della popolazione francese. Il ministro ha risposto a domande sul rafforzamento delle misure di confinamento annunciate dal primo ministro Edouard Philippe: "come sapete dall'inizio - ha detto - la strategia non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà probabilmente da oltre una metà di noi, ma è di fare in modo che passi nel modo più dilatato nel tempo".L'chiude tutto, seguendo il modello italiano. Saranno chiusi non solo i negozi, ma anche ristoranti, che secondo una prima bozza potevano invece restare aperti fino alle ore 15. Lo stop riguarda anche parchi giochi e campi sportivi. Come in Italia, saranno consentiti solo spostamenti inderogabili. E' previsto anche lo stop dei voli di linea verso Russia, Ucraina e Gran Bretagna. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz durante una seduta straordinaria del parlamento che deve approvare i provvedimenti che entreranno in vigore a mezzanotte.Da oggi, l'ha chiuso tutti i valichi di frontiera con la Grecia, la Macedonia del Nord, il Kosovo e il Montenegro nell'ambito delle misure per fronteggiare la pandemia del coronavirus. L'accesso è consentito solo per il trasporto delle merci. Imposto anche il divieto di circolazione degli automezzi in gran parte del Paese. A tutte le strutture sanitarie private è stato chiesto di essere a disposizione delle autorità, incluse le loro autoambulanze e personale medico. Il numero dei contagiati nel Paese è salito a 42, secondo quanto riferisce il ministero della Sanità. Solo 4 i contagiati nelle ultime 24 ore, di cui un medico e un infermiere di un ospedale di Tirana, a seguito dei contatti con uno degli ammalati. Intanto sono 17 quelli ricoverati nell'ospedale delle Malattie infettive nella capitale, di cui tre in terapia intensive.Tutta lasarà messa in quarantena per combattere la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il premier Andrej Babis secondo quanto riportato dall'agenzia Ctk. Secondo il ministero della Salute ceco, nel Paese ci sono 214 casi di Covid -19, un aumento di 25 rispetto a ieri.