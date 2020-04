In Gb 15.464 decessi Spagna, superata la soglia dei 20mila. In Gran Bretagna i decessi sono 15.464 In Germania sono 242 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. In totale, è quindi salito a 4.110 il numero delle vittime. In Belgio altri 290 decessi, di cui 192 in case di riposo

Condividi

In Spagna i decessi da Covid-19 hanno superato quota 20mila, con 565 nuove vittime nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 20.043. In base ai dati del ministero della Sanità i nuovi contagi sono 4.499, per un totale dall'inizio dell'epidemia nel Paese a 191.0726. I guariti sono 3.166, per un totale di 74.662.La ministra spagnola del Lavoro, Yolanda Di'az, intanto nell'illustrare le prime tappe per la ripresa delle attività produttive una volta allentata le restrizioni per arginare l'epidemia di coronavirus, ha spiegato che la ripresa non sarà totale prima della fine dell'anno. Nel dettaglio, ci sarà una prima fase caratterizzata dalla ripartenza dei "settori produttivi fino all'estate" mentre per la ripresa totale in altri ambiti, come il turismo, il tempo libero e la cultura si dovrà attendere "fino alla fine dell'anno" . Settori chiave per l'economia spagnola come il turismo (circa il 12% del Pil e il 13% di occupazione) il tempo libero, il trasporto aereo e marittimo, ha spiegato la ministra del Lavoro in un'intervista a Tve, "avranno enormi difficoltà, ecco perché stiamo progettando come guidare le misure, fornire un'ammortizzazione sociale per questo processo".Sono 3.609 i nuovi casi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Questi i dati del Robert Koch Insitut, che monitora l'andamento dei contagi da Covid-19 in Germania.In totale, secondo il Rki il totale dei casi confermati in Germania è di 137.439. Sono invece 242, afferma, le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore dopo aver contratto l'infezione. In totale, è quindi salito a 4.110 il numero delle vittime.In Gran Bretagna sono stati registrati altri 888 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 15.464 decessi.Sono 326 i nuovi casi di Covid-19 confermati in Svizzera nelle ultime 24 ore, dove sono in totale 27.404 le persone che si sono ammalate a causa della pandemia di coronavirus, e dove si contano 1.111 morti, 52 in più rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp).La situazione dei contagi si conferma stabile: ieri l'incremento era stato di 346 contagi, di 315 tra mercoledì e giovedì. L'Ufsp precisa che dei 216.400 test effettuati finora, circa il 15% è risultato positivo. L'incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) a livello nazionale si situa a 319. In Ticino - in base ai dati forniti stamani dalle autorità cantonali - i decessi sono 277, sette in più di ieri, mentre i nuovi casi sono 17 per un totale di 2.994. Qui l'incidenza ha raggiunto il dato di 841.7. Il cantone è superato da Ginevra (944.2) e seguito da Vaud (633.6) e Basilea Città (544.8). L'incidenza nei Grigioni è di 376 casi per 100.000 abitanti.Sono 290 le nuove vittime legate alla pandemia di Covid-19 segnalate in Belgio nelle ultime 24 ore. Fra queste, 93 sono morte in ospedale, 192 nelle case di riposo. Il conteggio totale dei decessi arriva così a 5.453, il 47% dei quali è avvenuto in ospedale, mentre il 51% nelle residenze per anziani. Quest'ultima cifra, però, conteggia anche i casi di contagio considerati sospetti, non confermati da alcun test di laboratorio. Lo hanno comunicato i portavoce del centro di crisi.Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, continua la lenta diminuzione dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore, 303 persone sono entrate in ospedale, mentre 387 sono state dimesse. Attualmente sono ricoverate per una infezione da coronavirus 5.069 persone (-92 rispetto all'ultimo aggiornamento). Fra queste, 1.119 sono in terapia intensiva (-21). I nuovi casi di contagio identificati sono 1.045. Per un totale di 37.183 dall'inizio dell'epidemia.In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40 nuovi contagi da coronavirus (16 i ricoverati in ospedale), con il totale che sale a 865, pari a un aumento del 5,8% rispetto al giorno precedente. Nella capitale Sofia i contagiati sono 510. E' stato registrato un nuovo decesso. Il numero delle vittime sale a 41 (l'età media è di 64 anni). Con 9 nuovi casi, i contagiati fra il personale medico diventano 69.