Dimessi 324 pazienti guariti e negativi Coronavirus, Spallanzani: 201 pazienti positivi, 18 in supporto respiratorio

I pazienti Covid-19 positivi "sono in totale 201. Di questi, 18 necessitano di supporto respiratorio". Lo riferisce il bollettino diffuso dall'istituto Spallanzani di Roma. "In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 324", precisa il bollettino.I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, "sono a questa mattina 46". Dalla giornata di ieri lo Spoke di Casal Palocco è stato attivato con l'invio di pazienti ad alta intensità assistenziale. Mentre da oggi sarà attivo anche lo Spoke Ospedale Militare del Celio. "Si ringrazia, a tal proposito, l'Autorità Militare per la preziosa collaborazione".Ci sono anche buone notizie dallo Spallanzani di Roma. "Finalmente la coppia cinese da oggi lascia completamente e definitivamente lo Spallanzani e si trasferisce all'Ospedale San Filippo Neri per completare il percorso riabilitativo. Lo ha detto il direttore sanitario dell'Ospedale Spallanzani, Francesco Vaia. Per quanto riguarda la coppia cinese "il marito sta benissimo", ma "la signora ha bisogno ancora di riabilitazione neuromotoria. Questa è una notizia positiva che deve rendere orgogliosi non solamente la comunità clinica e scientifica dello Spallanzani e del Sistema Sanitario Regionale, ma tutto il Paese perché questo è veramente un nostro orgoglio e l'orgoglio di tutti gli operatori sanitari italiani".