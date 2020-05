La lotta alla pandemia Coronavirus, calano i ricoveri in Francia

Altri 363 morti per Covid-19 sono stati registrati nelnelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato nel consueto briefing quotidiano da Downing Street, Oliver Dowden, segretario alla Cultura. Una cifra che fa salire a 35.704 il bilancio dei pazienti positivi deceduti nel Paese dall'inizio dell'epidemia, secondo i dati del Dipartimento della Sanità, anche se è ampiamente riconosciuto che il dato complessivo è molto più alto.Il segretario alla Cultura ha informato inoltre che 177.216 test sono stati effettuati nelle ultime 24 ore. Si tratta del totale giornaliero più alto fino ad oggi e un enorme aumento del numero di ieri di poco inferiore a 100.000.Il numero di decessi causati dal nuovo coronavirus innelle ultime 24 ore è di 95, in leggero aumento rispetto agli 83 di ieri. Lo ha annunciato il ministero della Sanità.Il numero totale delle vittime è ad oggi di 27.888, ha informato il ministero, mentre il numero di casi positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a 232.555.A 10 giorni dalla fine del lockdown inle autorità hanno riferito che i casi di Covid-19 non sono aumentati. Il ministro della Sanità Olivier Veran ha riferito che il numero dei pazienti che arriva ogni giorno in ospedale è in calo, così come i ricoveri in terapia intensiva. "Questo non significa che il virus non c'è più", ha avvertito il ministro.Nuovi focolai di Covid-19 sono stati recentemente scoperti tra i lavoratori dei macelli nella Francia occidentale e tra gli agenti di polizia nella Francia settentrionale. Veran ha anche promesso che agli operatori sanitari negli ospedali e nelle case di cura verrà aumentato lo stipendio come parte di un nuovo piano governativo per il sistema sanitario pubblico. La Francia ha riportato almeno 143.400 casi di coronavirus e oltre 28.000 decessi.