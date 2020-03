Promossa dal Mibact Coronavirus, sui social la campagna #iorestoacasa L'appello da Fiorello a Jovanotti. Artisti e musei rilanciano la campagna, plauso di Franceschini

Condividi

#iorestoacasa Risiko, Monopoli e mille altri giochi da tavolo. Ragazzi ascoltate @Fiorello e nel tempo libero dallo studio divertitevi rimanendo a casa. 💪 https://t.co/YIvw5H9lOn pic.twitter.com/4Y6ok3f9R5 — RaiPlay (@RaiPlay) March 8, 2020

#iorestoacasa

Ascoltiamo le direttive.

La situazione è drammatica in ogni parte del mondo.

Siate generosi con voi stessi, prendetevi anche il tempo che non avete - per scelta o ahimè per forza.

🇮🇹❤️#andratuttobene pic.twitter.com/Ix0mtjyZNc — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) March 8, 2020

Le #GalleriedegliUffizi sostengono, insieme al #Mibact, la campagna #iorestoacasa. Ci adopereremo al meglio delle nostre forze per portarvi, almeno virtualmente, il conforto di una #bellezza che rinasce.#RinascimentoOggi

A casa vostra alcuni capolavori!👉https://t.co/3743GTYLmz pic.twitter.com/tSK7BMrIx5 — Gallerie Uffizi (@UffiziGalleries) March 8, 2020

Anche il Parco Archeologico di Pompei, insieme al @_MiBACT, aderisce alla campagna #iorestoacasa. Continua a seguirci sui nostri social network: Twitter, Instagram, Facebook. Qui racconteremo le meraviglie del nostro parco archeologico, durante questi giorni di chiusura. pic.twitter.com/j0KwbdJWQz — Pompeii Sites (@pompeii_sites) March 8, 2020

Ringrazio i tanti i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che in queste ore stanno promuovendo sui social la campagna #iorestoacasa. Un messaggio importantissimo per i ragazzi. — Dario Franceschini (@dariofrance) March 8, 2020

"Dovete stare a casa", scrive Jovanotti sui social postando l'emoticon delle mani giunte in segno di preghiera."#ioresto a casa invito tutti a rimanerci finché dura questa emergenza. Questo è il mio studio. Aspetto i vostri consigli. Cosa devo leggere o rileggere? Che film o serie devo vedere? Che musica devo ascoltare?", chiede su Instagram il premio Oscar Paolo Sorrentino."C'è del casismo intorno a me... fai come me: resta a casa", ironizza Fiorello in un video postato dal divano rosso, mentre Giuliano Sangiorgi compone alla chitarra e affida ai social l'instant song 'Restiamo a casa'.Sono tanti, da Ligabue ("La cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio") ad Amadeus ("E' importante per il bene di noi tutti... #iorestoacasa #coronavirus #seguiamoleregole"), da Maria Grazia Cucinotta a Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro:E ancora Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria gli artisti che stanno aderendo in queste ore alla campagna #iorestoacasa, nata spontaneamente sulla rete e rilanciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini che invita a limitare le relazioni sociali per combattere la diffusione del Covid-19.Molti anche i musei che stanno postando sulla rete i propri capolavori invitando a scoprire da casa i segreti delle loro collezioni. Finora hanno aderito: i musei reali di Torino, Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, Palazzo Reale di Napoli, il museo Egizio, Palazzo Barberini, la Galleria nazionale d'arte moderna e Contemporanea di Roma, il museo archeologico di Cagliari, il parco archeologico dei campi Flegrei, il museo d'arte orientale di Venezia, Capodimonte, il Museo Omero di Ancona, la Galleria Nazionale dell'Umbria, il Museo di San Martino."Ringrazio i tanti i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che in queste ore stanno promuovendo sui social la campagna #iorestoacasa. Un messaggio importantissimo per i ragazzi", ha twittato il ministro Franceschini.