Coronavirus, tennis. Rinviati gli Internazionali di Roma

Condividi

Roma non avrà i suoi Internazionali di tennis a maggio. Considerando l'emergenza Atp e Wta hanno deciso e annunciato in un comunicato ufficiale congiunto che tutti i tornei sulla terra battuta previsti fino al 7 giugno non potranno essere svolti nelle date previste.La lista include gli Atp/Wta combined di Madrid e appunto gli Internazionali di Roma insieme ai WTA di Strasburgo e Rabat, e i tornei ATP di Monaco di Baviera, Estoril, Ginevra e Lione. La stagione del tennis professionistico è quindi sospesa. Dopo il 7 giugno Atp e Wta pensano a una stagione che proseguirà secondo le date previste. A differenza degli altri due Master 1000 di Indian Wells e Miami che sono stati annullati dai sindaci locali, le parole del comunicato sembrano lasciare aperta la porta a una nuova collocazione in calendario per Roma e Madrid. Il Roland Garros ha invece deciso autonomamente di riprogrammarsi dal 20 settembre al 4 ottobre.