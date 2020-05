La pandemia in Europa Boom di test in Gran Bretagna, in calo decessi e contagi in Spagna e Germania In Gran Bretagna i contagi complessivi si aggirano attorno ai 250.000, ma con curva confermata stabilmente in netta flessione, mentre i test eseguiti balzano a 177.000. In Francia Calano i ricoveri, la Spagna prolunga lo stato di emergenza fino al 6 giugno

La Germania ha registrato 745 nuovi casi di Covid-19 in un giorno che fanno salire il totale dall'inizio dell'epidemia a 176.752, mentre i decessi sono stati 57 e portano le vittime complessive a 8.147. I dati odierni del Robert Koch Institute sono inferiori a quelli notificati ieri, ovvero 797 casi e 83 decessi. I pazienti guariti sono 1.100 a un totale ad oggi di 158mila. In base ai dati di ieri il tasso di letalità del coronavirus è del 4,6% e l'indice di contagio è stimato allo 0,88.Il ministro della Salute spagnolo ha reso noto che nel Paese ci sono stati 48 decessi per coronavirus in 24 ore, ma i dati non includono la Catalogna. Si tratta de lpiù grande calo registrato fino ad oggi. L'Efe riporta che le vittime totali sono quasi 28.000. Il numero degli infetti giornaliero è sceso a 344, facendo arrivare il totale a 233.037. Madrid ha notificato 188 nuovi casi, di cui 82 con nuove diagnosi, 19 vittime, solo una in più rispetto a ieri. Castilla-La Mancha segue con 50 positivi e sei vittime, mentre la Catalogna non è stata in grado di aggiornare i suoi dati a causa di "problemi di convalida degli stessi", secondo il Ministero della Salute.Intanto è stato prorogato fino al 6 giugno lo stato d'emergenza. La camera dei deputati ha approvato il prolungamento con 177 voti a favore, 162 contrari e 11 astensioni. "Sono gli spagnoli che hanno fermato il virus insieme...nessuno ha il diritto di sabotare quello che abbiamo raggiunto insieme nel corso di queste lunghe settimane di confinamento", ha detto Sanchez.Sono stati 110 i decessi per Covid-19 in 24 ore in Francia, fra i 98 registrati negli ospedali e i 12 comunicati da case di riposo e istituti per disabili. Lo ha reso noto, ieri sera, la Direzione generale della Sanità. Il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia è di 28.132. Continua il calo dei ricoverati - 527 di meno rispetto al giorno precedente, ed ora in totale 17.941 - e quello dei pazienti in rianimazione (100 in meno, totale 1.794, totale 1.794). "L'epidemia non è dietro di noi. Non molliamo gli sforzi" ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet rivolto ai concittadini alla vigilia del ponte dell'Ascensione. In tutta la Francia stanno crescendo i timori dei sindaci delle zone litoranee per il rischio spiagge affollate, tanto più che per questo week-end sono previste temperature estive. In Bretagna,diverse spiagge sono già state chiuse per il comportamento poco prudente dei cittadini e altre potrebbero seguire nelle prossime ore o nei prossimi giorni.Cala a 338, contro i 363 di ieri e i 545 censiti martedì, il bilancio ufficiale di giornata dei morti da coronavirus nel Regno Unito secondo l'aggiornamento quotidiano del dicastero della Sanità. Il totale dei decessi accertato con i tamponi sale così a 36.042, anche se le stime dell'agenzia Pa, basate in parte sulle elaborazioni statistiche dell'Ons, l'Istat britannico, e allargate ai casi di morte sospetta da Covid-19, delineano un totale oltre 44.500. I contagi complessivi superano intanto 250.000, ma con una curva confermata stabilmente in flessione. Mentre i test giornalieri eseguiti a livello nazionale sono quasi 130.000, oltre 3 milioni dall'inizio della pandemia.Ed è arrivato il via libera anche dalle autorità sanitarie britanniche all'avvio della sperimentazione della idrossiclorochina e della clorochina, farmaci usati comunemente contro la malaria e il lupus, ma che s'ipotizza possano avere un effetto positivo anche contro il Covid-19. I primi trial sulle due sostanze - la cui efficacia non risulta ancora provata seconda l'Oms, ma il cui uso è già stato prescritto da alcuni medici americani e rivendicato pubblicamente per sé dallo stesso presidente Donald Trump - sono iniziati nel Regno a Brighton (presso il Brighton Hospital e ilSussex University Hospital) e al John Radcliffe di Oxford. Al momento si prevede di testare i due farmaci, incrociandoli con dei placebo, su diverse migliaia di operatori del sistema sanitario, tutti volontari, reduci da contatti diretti con pazienti infettati dal coronavirus.Cala rispetto a ieri la curva dei contagi da Covid-19 in Svezia, così come anche quello dei decessi. Ma il Paese scandivano, che ha scelto di non mettere in atto misure di lockdown per contenere la diffusione del coronavirus, resta al primo posto in Europa e nel mondo per numero di decessi pro capite. In totale, sono 3.871 i decessi in Svezia per complicanze legate al coronavirus, 40 in più di ieri. E sono 649 le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive, portando a 32.172 il totale dei contagi, come hanno reso noto le autorità sanitarie.L'Olanda registra nelle ultime 24 ore 27 nuovi morti a causa del coronavirus per un totale di 5.775. Lo riferiscono le autorità sanitarie del paese aggiungendo che si contano anche 253 nuove persone risultate positive che complessivamente salgono a 44.700. Sono invece 13 i nuovi ricoveri per un totale di 11.640. L'Istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente Rivm precisa che non tutte queste persone segnalate sono state ricoverate in ospedale o sono morte nelle ultime 24 ore. Alcuni dati vengono riportati in seguito. Ecco perché i dati dei giorni passati sono spesso integrati. Le cifre - prosegue Rivm -corrispondono al quadro secondo cui che le misure prese per frenare la diffusione del Covid-19 stanno funzionando. Tuttaviapoiché non tutti i pazienti affetti dal virus sono testati, i numeri effettivi nei Paesi Bassi sono superiori a quelli elencati.