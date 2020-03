Washington Coronavirus, Trump annuncia una conferenza stampa alle 20 Secondo indiscrezioni, Usa verso la dichiarazione dello stato di emergenza per sbloccare più fondi

Donald Trump terrà una conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus alle 3 del pomeriggio ora di Washington (le 8 di sera in Italia). Lo ha annunciato lo stesso presidente americano su Twitter.Ancora sullo stesso social il presidente Usa aggiunge: "Attualmente, grazie al fatto che abbiamo dei confini molto forti, abbiamo solo 40 morti per il coronavirus. Se avessimo confini più deboli o aperti il numero sarebbe molto più elevato".Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe intenzione di dichiarare l'emergenza nazionale per la diffusione del coronavirus. Lo sostiene il sito Bloomberg. La dichiarazione d'emergenza servirebbe a sbloccare più fondi, e più velocemente, agli Stati e ai governi locali per contrastare il Covid-19.E intanto, capitola anche la popolare maratona di Boston. Gli organizzatori hanno annunciato che a causa del diffondersi del coronavirus la prestigiosa competizione podistica verrà rinviata al 14 settembre. La decisione della Boston Athletic Association arriva dopo che i principali eventi sportivi in tutto il mondo sono stati annullati o rinviati per contribuire a contenere l'epidemia globale di COVID-19. La maratona è la gara più famosa del pianeta, ma gli organizzatori si sono detti preoccupati della salute dei 31.000 corridori registrati e dei circa 1 milione di spettatori allineati lungo il percorso, dando il 'cinque' e persino baci agli atleti mentre passano. La 124esima corsa della gara di Boston era programmata per il 20 aprile.