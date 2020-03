Pompeo: "Cittadini Usa tornate o resterete fuori a lungo" Trump esclude un lockdown nazionale. New York, Cuomo: "Il 100 per cento dei lavoratori resti a casa" "L'America sta vincendo, l'America vincerà" la battaglia con il coronavirus ha detto il Presidente Usa, aggiungendo che il Paese uscirà più forte da questa battaglia ed avrà "imparato a contare sugli altri Paesi". Poi spiega: "Ho rispetto per Cina e Presidente Xi". Il Governatore dello Stato di New York, Cuomo: "Il 100 per cento dei lavoratori deve restare a casa, ad accezione del personale essenziale". Cnn: 15.599 casi positivi nel Paese

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/km5CdvLvGG — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

JUST IN: New York Gov. Andrew Cuomo orders non-essential businesses to keep 100% of their workforce at home to try to contain the fast-spreading coronavirus outbreak across the state. https://t.co/f3uNE3ZkUk pic.twitter.com/A47OzGhEbQ — CNBC (@CNBC) March 20, 2020

Il Presidente Usa, Donald Trump - nella consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus - ha annunciato che ieri sera ha firmato il ricorso al Defense Production Act, la legge che risale al conflitto con la Corea e che consente al presidente di potenziare la produzione delle aziende private per beni strategici, come le mascherine e respiratori. Ed ha escluso - al momento - un lockdown su scala nazionale: "Non è necessario, lo hanno fatto la California e New York, ma la situazione non è ovunque la stessa"."L'America sta vincendo, l'America vincerà" la battaglia con il coronavirus ha proseguito il Presidente Usa, aggiungendo che il Paese uscirà più forte da questa battaglia ed avrà "imparato a contare sugli altri Paesi"."Ho una relazione molto buona con la Cina ed il presidente Xi e lo rispetto" ha spiegato Trump rispondendo ad una domanda riguardo alle polemiche per il fatto che lui ha usato più volte il termine 'virus cinese'. Trump ha aggiunto che è triste che "questo sia venuto fuori dalla Cina ed è finito fuori controllo", riferendosi al coronavirus. "Io rispetto la Cina ed il presidente Xi", ha concluso."Gli Stati Uniti e il Messico chiudono il confine condiviso per viaggi non essenziali per frenare la diffusione del virus". Lo ha annunciato Trump. "Vogliamo sostenere il flusso delle merci e stiamo lavorando fianco a fianco con il Messico", ha aggiunto il segretario di Stato, Mike Pompeo. Quest'ultimo ha poi ricordato che anche con il Canada è stato raggiunto l'accordo per lo stop di viaggi dichiarati non essenziali. Infine Pompeo lancia un appello ai cittadini statunitensi all'estero: "Dovrebbero tornare immediatamente", o "essere pronti a restare fuori dal Paese per un lungo periodo di tempo"."La scadenza della dichiarazione dei redditi è stata spostata al 15 luglio" ha annunciato il presidente Trump. Ed ha aggiunto che verranno sospesi per 60 giorni i pagamenti dei prestiti concessi agli studenti.Trump, parlando nel suo briefing quotidiano alla Casa Bianca sull'emergenza Covid-19, ha anche detto che gli Usa rinunceranno temporaneamente agli interessi sui prestiti federali agli studenti.Ci sono 15.599 casi di coronavirus negli Stati Uniti, secondo i dati forniti dalla Cnn; i morti sono 197. Quasi la metà è stata registrata nello Stato di New York.Il 100% dei lavoratori nello stato di News York deve restare a casa ad accezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro. Lo annuncia il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. "Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici, a meno che non sia necessario" dice Cuomo.Parrucchieri, barbieri, centri estetici e per tatuaggi chiusi da New York per l'emergenza coronavirus. E' quanto ha deciso il governatore Andrew Cuomo con un ordinanza che entrerà in vigore a partire da domani. La misura è stata presa in coordinamento con i governatori di New Jersey, Connecticut e Pennsylvania che anche applicheranno il divieto.I governatori hanno anche deciso la chiusura, entrata in vigore già ieri sera, di alcuni settori degli shopping mall al chiuso, di parchi di divertimenti e sale da bowling. "Sappiamo come si diffonde il coronavirus e stiamo prendendo decisioni mentre la situazione evolve per ridurne la diffusione", ha detto.Gli Stati Uniti sospendono i servizi per visti ordinari nel mondo. "In risposta al coronavirus il Dipartimento di Stato sospende temporaneamente i servizi di routine per i visti in tutte le ambasciate e consolati americani". La decisione - sostengono - non ha impatto sul programma Esta, ossia quello che permette a cittadini e nativi dei 36 paesi partecipanti di entrare negli Stati Uniti per turismo o affari fino a 90 giorni senza necessità di un visto.Gli Usa sospendono l'addestramento in Iraq per combattere contro l'Isis a causa del coronavirus. Un ufficiale del Pentagono - secondo quanto riporta la Cnn - ha parlato di una coalizione che "resta impegnata ad una durevole sconfitta dell'isis e che gli addestramenti riprenderanno quando sarà possibile".