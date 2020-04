"Complici della Cina" Trump sospende i fondi all'Oms: "Ha fallito". In Usa altri 2.228 morti in 24 ore Il Presidente accusa l'Organizzazione mondiale della sanità di aver insabbiato i dati sulla diffusione del virus. I dem attaccano: cerca di scaricare su altri le sue colpe

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0 — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020

Nel giorno in cui gli Stati Uniti stabiliscono il triste record di decessi, 2.228 persone, il Presidente Donald Trump annuncia lo stop dei finanziamenti all'Oms. "Ho dato ordine alla mia amministrazione di sospendere il finanziamento in attesa di chiarire il ruolo dell'Organizzazione mondiale della Sanità nella cattiva gestione e nell'insabbiamento della diffusione del coronavirus. I suoi ritardi sono costati vite umane" ha spiegato nel corso del consueto briefing sull'emergenza Covid-19 . "L'Oms non ha rispettato un suo dovere fondamentale e deve pagare" ha aggiunto.Il presidente Usa non ha risposto sull'opportunità di una cambio al vertice dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Non conosco personalmente" il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ma è stato molto ingiusto con gli Usa", ha rimarcato Trump. La decisione del Capo della Casa Bianca ha suscitato non poche polemiche. Il Democratic National Committe attacca: "Nel mezzo di una pandemia globale Trump vuole fermare i finanziamenti all'Organizzazione incaricata di combattere le pandemie. Trump è pronto a mettere la salute a rischio per cercare di scaricare la colpa dei suoi fallimenti" su altri. Dura anche la reazione della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi: "Un leader misero che non sa assumersi le responsabilità".Critico anche il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Non è il momento di tagliare le risorse all'Organizzazione mondiale della sanità. "La pandemia di Covid-19 è una delle più pericolose che il mondo abbia mai affrontato, ha osservato in una nota Guterres, e l'Oms è "in prima linea" per aiutare soprattutto i più deboli."Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel" ha detto ancora il Presidente Usa sottolineando "i grandi progressi" nella lotta al Covid-19. Alcuni Stati Usa riapriranno prima di fine aprile, termine per la durata del lockdown indicato dal governo federale per contrastate l'epidemia - ha aggiunto - riconoscendo che dipenderà dai governatori degli Stati la data di riapertura. In alcuni casi, ha aggiunto, potrebbe volerci più tempo. Il capo della Casa Bianca aveva precedentemente sostenuto che la decisione sulle riaperture spetta al presidente.Il presidente si dichiara inoltre soddisfatto per l'accordo Opec sul taglio della produzione di petrolio per risollevare le quotazioni del greggio. Lo ha detto durante la conferenza stampa sul coronavirus sottolineando il ruolo decisivo degli Stati Unti per il raggiungimento dell'intesa. "Salveremo migliaia di posti di lavoro nel settore dell'energia", ha assicurato Trump, ringraziando in particolare il presidente del Messico, Manuel Lopez Obrador, che lui ha personalmente chiamato per convincerlo a tagliare la sua quota d greggio.In base al conteggio globale tenuto dalla John Hopkins University, le vittime della pandemia da coronavirus sono 125.910, per 1.973.715 casi confermati di cui 605.193 negli Stati Uniti.Negli Usa sono morte la cifra record di 2.228 persone nelle ultime 24 ore. Emerge dall'ultimo aggiornamento di John Hopkins University. Il totale dei decessi nel Paese sale così a 25.757.Insono stati registrati 385 nuovi casi per un totale di 5.399. 406 i decessi. Ainvece i nuovi casi sono 102 (totale 3.574 casi). I morti 95.Inaltri 27 casi. In totale sono 10,591. 225 i morti.