Biden e Sanders uniti contro Trump Usa, Pence annuncia la stretta, chiudono New York e Los Angeles De Blasio: "La nostra città sta fronteggiando una minaccia senza precedenti e dobbiamo rispondere con una mentalità da tempo di guerra"

Arrivano nuove misure per il contenimento del contagio negli Usa. L’autorità sanitaria federale ha stabilito, per i prossimi due mesi, l'annullamento di tutte le manifestazioni che comportano l'aggregazione di più di 50persone. Vietate quindi conferenze, festival, concerti, eventi sportivi e celebrazioni come i matrimoni.Restano fuori dai provvedimenti scuole, università e attività lavorative. E il vicepresidente Mike Pence annuncia l’arrivo, nelle prossime ore, di una stretta a livello federale. E Intanto i due candidati Dem alle primarie per le presidenziali, Biden e Sanders, attaccano Trump di avere sottovalutato la situazione e chiedono di schierare l'esercito.A New York il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato che i 27mila ristoranti, bar e caffè della città dovranno limitarsi al take-away e alla consegna a domicilio. Locali notturni, cinema, piccole sale teatrali e sale da concerto devono restare chiusi. Nella grande mela chiudono anche le scuole. De Blasio ha spiegato di aver deciso questi provvedimenti perché "la nostra città sta fronteggiando una minaccia senza precedenti e dobbiamo rispondere con una mentalità da tempo di guerra". La stretta arriva anche a Los Angeles, che come New York decide di chiudere bar, ristoranti, club, teatri e cinema per frenare il contagio del coronavirus. Lo stop agli studi di Hollywood era già arrivato due giorni fa. E a Las Vegas i casinò chiudono i battenti per almeno due settimane.La Cina ha riportato ieri 16 nuovi casi di coronavirus, di cui quattro a Wuhan e 12 importati. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sono stati anche 14 decessi aggiuntivi, tutti collegati alla provincia epicentro dell'Hubei. I pazienti dimessi dagli ospedali ieri sono stati 838, portando il totale a 67.749: sui80.860 contagi certi, il tasso di guarigione è salito di quasi due punti percentuali, all'83,8%. I decessi si sono attestati a 3.213.I nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud sono scesi ancora ieri a 74, dai 76 di sabato, attestandosi ai minimi di oltre tre settimane. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), negli aggiornamenti sulla crisi, ha fissato il totale dei contagi a quota 8.236, di cui 75 decessi e 1.137 dimessi dagli ospedali (+303 domenica), con una percentuale di guarigione salita al 13,8%. Circa il 61% delle infezioni accertate sono riconducibili alla Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa basata a Daegu. E intanto il viceministro alla salute Kim Gang-lip, ha annunciato una campagna di test, per scovare focolai del virus.Sale a 5 il numero delle vittime del coronavirus in Australia, mentre il numero dei contagi è arrivato a circa trecento. Nuove misure, compreso l’autoisolamento in quarantena per tutti coloro che arrivano in Australia dall’estero oltre alla sospensione dei transiti delle navi da crociera per trenta giorni. E oggi è entrato in vigore anche il divieto di raduni pubblici con oltre cinquecento persone. In Australia scuole ed università continuano a restare aperte ma il governo invita a rispettare la distanza sociale e a mantenere norme igieniche elevate. Intanto nello stato del Victoria e nell’ACT (Australian Capital Territory) è stato dichiarato lo stato d’emergenza, dichiarazione che consentirà alle autorità di fare arresti, limitare la libertà di movimento e impedire l’ingresso in determinati edifici nell’interesse della sanità pubblica.