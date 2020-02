Misure igieniche per accesso a ScV Coronavirus, Vaticano annulla eventi in luoghi chiusi Rinviati gli incontri con grande afflusso di pubblico, conferma la sala stampa della S. Sede

"Proprio in ottemperanza alle disposizioni delle autorità italiane", da parte del Vaticano "alcuni eventi previsti per i prossimi giorni in luoghi chiusi e con afflusso rilevante di pubblico sono stati rinviati".Lo dice all'Ansa il direttore della Sala stampa della S.Sede, Matteo Bruni, con riferimento in particolare a un incontro sul cardinale Celso Costantini domani all'Urbaniana.E' stato inoltre deciso "di mettere dei dispenser con un igienizzante per le mani negli Uffici permessi per l'accesso allo Stato della Città del Vaticano". Dispenser con igienizzante per le mani saranno messi ai varchi di ingresso, ci saranno un infermiere e un medico di guardia a disposizione in ambulatorio."Fino ad ora non è stata rilevata alcuna positività al virus 219-nCoV", spiega il portavoce vaticano."La Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano è in costante contatto con la Regione Lazio e la Task Force del Ministero della Salute e seguirà e diffonderà eventuali raccomandazioni che le siano fornite", ha aggiunto.