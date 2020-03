Il monito Coronavirus, Sassoli: "No ad azioni unilaterali sui farmaci o sulla libera circolazione" Il presidente dell'Europarlamento: "L'Italia sta fornendo un esempio straordinario al mondo intero"

Condividi

"Dopo l’appello della presidente della Commissione europea, nessun governo assuma iniziative per limitare le forniture di materiale sanitario o adotti misure unilaterali per ridurre la libera circolazione nello spazio europeo. La battaglia è europea e deve essere condotta con un forte coordinamento da parte degli organi dell’Unione. Solo così si potranno aiutare i cittadini europei ad affrontare questa sfida. Basta andare in ordine sparso".Così in una nota il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a seguito delle ultime dichiarazioni della Commissione sul Covid-19. "Le sfide poste dalla diffusione del Covid-19 - ha aggiunto - dimostrano quanto sia necessario garantire che i valori della cooperazione e della solidarietà siano al centro dell'azione europea. Dobbiamo impegnarci per proteggere la salute dei nostri cittadini e di tutti coloro che ne hanno bisogno. Dobbiamo garantire un'adeguata fornitura e produzione di attrezzature mediche a livello europeo. I tentativi unilaterali non saranno efficaci contro un virus che non conosce confini"."Nell'attuale crisi è di vitale importanza che il nostro mercato interno e le nostre regole continuino a funzionare. Dobbiamo far in modo che le attrezzature mediche arrivino dove sono necessarie. Solidarietà, fiducia reciproca e cooperazione disinteressata sono principi che devono guidare le nostre azioni contro questa pandemia", ha proseguito Sassoli. Per rendere più efficace il sistema Schengen, ha proseguito, "è necessario un adeguato controllo alle frontiere esterne dell'Ue, conformemente alle nostre norme e ai nostri obblighi internazionali. Tuttavia, la reintroduzione di controlli interni, quando non in linea con i dati forniti dalle autorità sanitarie, potrebbe provocare più danni che benefici. Imporre maggiori costi per l'intera Unione e impedire alle merci di arrivare dove necessarie. Dobbiamo garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen. In questo momento, tutti insieme dobbiamo garantire il rispetto dei valori di fiducia reciproca, cooperazione e solidarietà. Questi sono i principi cardine al centro del nostro progetto europeo"."Oggi sono 159 anni dall'Unità d'Italia. In questi giorni così difficili, il nostro Paese sta fornendo un esempio straordinario al mondo intero. A tutte le italiane e gli italiani che non si arrendono, a coloro che tengono in piedi i servizi, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario impegnato in uno sforzo allo spasimo per curare e assistere i malati, al personale amministrativo, ai farmacisti, alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai lavoratori dei trasporti, dei supermercati e di tutta la catena alimentare, agli addetti alle pulizie e a ogni categoria, agli edicolanti che ci consentono di restare informati perché la trasparenza in momenti come questi è particolarmente importante, ai dipendenti postali e delle banche: grazie. Una ricorrenza che dedico a voi, con questa immagine di inizio gennaio alla Festa della Bandiera a Reggio Emilia". Lo scrive il Presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, postando la foto scattata a Reggio Emilia dell'antico tricolore.