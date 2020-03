Il coronavirus visto dai bambini “Papà ha la febbre. Colpa del re del popolo dei virus che ha la corona” “Papà è uscito oggi. Ha salutato mamma che si è messa a piangere. Ha detto ‘torno tra un’ora’ ma mamma non gli ha creduto proprio. Mamma le cose le capisce prima di papà, perché lei è femmina”

di Angelo Saso Sebastiano ha otto anni, ha un fratello e una sorella più piccoli di lui e ha due genitori che lavorano. Una famiglia come tante, fino a dieci giorni fa. Poi arriva quella febbre che non passa: il padre di Sebastiano continua a lavorare da casa ma le sue condizioni non migliorano, anzi. Mercoledì 18 marzo le lastre evidenziano una infezione polmonare e poi arriva anche la conferma del tampone: è proprio CoVid-19.Sono giorni difficili, giorni di concitazione e di angoscia. Ma la madre di Sebastiano riesce a schermare i suoi figli: dice la verità ma con dolcezza nutre la loro immaginazione e a sua volta se ne nutre. Il risultato è questa cronaca scritta con lo sguardo di un bambino che si riflette in quello di sua madre. E insieme quei due sguardi danno forza alla battaglia di un marito/padre che non è solo in un reparto d’ospedale che “puzza di disinfettante”. Sono sguardi che danno coraggio e contro il virus sguainano la spada dell’amore: “Papà, riprenditi la corona, sei tu il nostro Re”. Quello che segue è il suo racconto.Papà ha la febbre. Ma non si è messo a letto, figuriamoci! Papà non si riposa mai, nemmeno quando ha la febbre. Si alza sempre per primo e va in cucina a prepararsi il tè. Non ho mai visto nessuno bere tanto tè quanto mio padre! Gli piace tantissimo, solo con qualche goccia di limone. Niente zucchero, dice che fa male. Quando mamma arriva in cucina, assonnata, stanca, con le occhiaie (lo dice sempre lei che ha le occhiaie ma io non ho capito bene che cosa sono) e si mette a preparare il caffè, papà le chiede “ne vuoi un po'?” e lei sempre “no no, non mi piace”. Ma io mi chiedo, ma ogni giorno la stessa domanda? Papà, a mamma il tè non piace. Sai come lo chiama quando tu ci non sei? Lo sciacquabudelle! E’ un segreto però, non diciamolo a nessuno.Di solito papà quando ha la febbre va a lavorare. Prende l’aspirina e ci va lo stesso, anche se mamma dice di restare a casa. Lui proprio non ci riesce a stare a casa senza il computer. Mio padre di lavoro sta al computer tutto il giorno, beato lui! A me non fanno usare tutto il giorno il computer, mamma dice mi fa diventare un bambino rimbambito. Ma allora io mi chiedo: perché papà diventa rimbambito più di me, ma a lui nessuno dice niente?Oggi papà non ci va al lavoro, perché nessuno ci può andare. Mamma mi ha spiegato che non possiamo uscire di casa perché c’è un virus che porta la corona, è il Re del popolo dei virus. Questo è un popolo molto numeroso, che però non ha una terra da abitare. E’ un popolo nomade, che viaggia e gira il mondo. Si mette ad abitare dove trova un po' di spazio, un buon clima, qualcosa da mangiare e tante persone da conoscere. Il problema è che il Re del popolo dei virus vorrebbe fare amicizia con noi ma noi non possiamo fare amicizia con lui, perché ci fa del male. Ci fa ammalare tantissimo e certe volte anche andare all’ospedale. Alla televisione ho visto che i nonni proprio non lo possono sopportare questo virus e ne hanno così paura che per scappare da lui si mettono le ali e volano in cielo.Ha chiamato il dottore che risponde a un numero nuovo che hanno dato in televisione, e questo signore molto gentile gli ha detto di stare a riposo e prendere la medicina che fa scendere la febbre. Papà oggi è triste però, perché la febbre non scende e lui ha tanto freddo. Si è messo due felpe e trema ancora un po'. Non ha molta fame e vuole sempre dormire, quindi secondo me tra poco si addormenta sul computer! Mamma gli ha detto che ha una brutta faccia, ma a me non sembra proprio. E’ sempre uguale papà, anche se adesso ha i capelli un po' lunghi e gonfi, come i miei. Mamma lo prende in giro, ma i barbieri sono chiusi e quindi se lo deve tenere così.Papà stamattina è pallido. Non ha dormito molto, la febbre non è scesa più. Adesso sta parlando al telefono con quel signore dell’altro giorno e si sta anche arrabbiando. Vorrebbe andare a tamponare qualcuno, ma questa cosa io non l’ho capita. Ha la febbre e vuole prendere la macchina per un tamponamento? Che poi rompe pure la macchina secondo me. Mamma oggi è agitata, corre di qua e di là e non si capisce bene perché. I grandi ci chiamano “bambini pazzerelli”, ma qui tra noi e loro non c’è proprio paragone: i pazzi sono loro.Papà si è vestito. Ha messo la felpa gialla perché dice che gli fa pensare al sole, al mare, all’estate. Papà pensa sempre all’estate, si fa il bagno nel mare anche d’inverno quando l’acqua è freddissima. Una volta ha portato mio fratello sul Sup e sono caduti in mare. Quanto si è arrabbiata mamma! Era dicembre e non avevamo niente per asciugarci, mamma ha iniziato a urlare che sarebbe arrivata la bronchite. Poi questa signora bronchite non è arrivata e neanche suo cugino il raffreddore.Papà è uscito oggi. Ha salutato mamma che si è messa a piangere. Ha detto “torno tra un’ora” ma mamma non gli ha creduto proprio. Mamma le cose le capisce prima di papà, perché lei è femmina.“Mamma ma dove è andato papà?”“Dal dottore amore, così lo aiuta a curare la febbre”Mamma ha risposto al telefono. Era papà. Le ha detto che non può tornare subito perché il dottore gli ha fatto il tampone (il dottore ha rotto la macchina di papà? Mamma piange per questo credo) e gli ha detto che deve aspettare il risultato. Nel frattempo però gli ha fatto anche delle fotografie (i grandi fanno sempre le foto, sono fissati!) e ha visto che nel petto c’è la polmonite.“Mamma che cos’è la polmonite?”“La polmonite è un’infezione amore. Ecco perché papà aveva la febbre. Adesso lo curano e ce lo rimandano a casa” (Non ho capito bene ma non ho chiesto più niente perché mamma è troppo triste).“Mamma pensi che papà abbia conosciuto il virus con la corona?”“Non lo sappiamo ancora”Oggi mamma mi ha fatto trovare i pancake a colazione. Li ha fatti lei, con la nutella, sono buonissimi! Papà non è tornato, il telefono di mamma squilla tanto, chiamano tutti per salutarci e chiederci di lui. Io non ho chiesto ancora niente comunque ho capito che papà dorme all’ospedale, da solo. Nessuno può andare a trovarlo perché è vietato in questo ospedale speciale, dove ci sono delle stanze chiuse, tutto è pulitissimo e puzza anche un po' di disinfettante. Papà non ha il pigiama però, quindi non lo so come ha fatto a dormire.Anche oggi papà ha la febbre. Mamma ci ha spiegato che è colpa del virus con la corona. Ora i dottori gli stanno dando le medicine perché il virus fa degli scherzi così paurosi che lo lascia senza fiato. Papà però è coraggioso e non se le mette le ali per volare via, lui prende la spada e lo sconfigge questo Re dei virus.Papà, riprenditi la corona, sei tu il nostro Re.