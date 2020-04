Coronavirus, Zaia: "In Veneto discesa importante cominciata, siamo in grado di riaprire" Cala il numero di persone in isolamento e in terapia intensiva. Il presidente della regione: è iniziata una discesa importante, ha detto il governatore in conferenza stampa

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della quotidiana conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dalla sede della Protezione Civile di Marghera ha presentato i dati relativi alla situazione nella regione."Ieri sera c'è stata una cabina di regia con il governo, alle tre avremo un incontro con tutti i governatori e piano piano capiremo l'indicazione definitiva del governo sulla riapertura. I nostri dati ci dicono che siamo in grado di affrontare l'apertura grazie alla risposta dei nostri cittadini, della nostra risposta sanitaria e dei risultati ottenuti"."Il tema delle aperture non può essere disgiunto da quello della tutela dei minori e della loro sorveglianza. L'ho già scritto anche a Conte. Per me le scuole paritarie non dovranno in questo periodo avere un ruolo educativo, ma ricreativo, insieme ai centri estivi se potranno riaprire. Sarebbeun ammortizzatore sociale a favore delle famiglie", ha detto Zaia nel corso della conferenza stampa via Facebook. "Poi c'è il problema della scuola - ha aggiunto -. Il governo dovrebbe pensare a qualche altra modalità di utilizzo degli edifici scolastici per dare un aiuto le famiglie"."Come governatori abbiamo espresso un parere positivo per la finestra di luglio delle elezioni. Se il ministero della Sanità è contrario a questa ipotesi, mi chiedo cosa ne pensi delle riaperture dell'attività economica, visto che è difficile spiegare ai cittadini il seggio elettorale non va bene el'azienda invece sì. Non capisco perché non si vogliano fare le elezioni".Ad oggi sono 286.757 i tamponi effettuati in Veneto, 9.214 più di ieri. Le persone in isolamento sono 9.533, 381 in meno, mentre i positivi sono 16.881, 143 in più. I ricoverati sono 1.329, in calo di 39 rispetto a ieri, mentre le terapie intensive sono 140, 23 in meno, segno che è iniziata una discesa importante. I dimessi sono 2.316, 84 in piu di ieri. I morti in ospedale sono 1.008, 1.206 in totale.Le donazioni sono 36 mila, per un totale di 55,344 milioni di euro: "Ringrazio tutti quelli che hanno versato, siamo quasi a 36mila donatori, dai più grandi ai più piccini. Abbiamo dei begli esempi di solidarietà". ha detto Zaia.