"In arrivo 500 kit per l'assistenza domiciliare" Zingaretti: "Le misure di contenimento funzionano ma nessuna distrazione"

"Tutta la squadra della Regione sta tenendo il fronte della battaglia contro il coronavirus: le misure di contenimento adottate stanno funzionando anche nella nostra Regione, che rispetto allo sviluppo del virus, sta tenendo insieme alla Capitale. Ma l'appello che faccio a ogni cittadino è 'nessuna distrazione', nessuna tentazione di abbassare la guardia. Per sconfiggere il virus occorre innanzitutto continuare in questo momento a mantenere, in maniera rigida, tutte le misure di sicurezza sul distanziamento sociale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso della conferenza stampa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 dalla sede del Nue 112 a Roma, alla quale partecipano il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e l'assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria Alessio D'Amato."Io sono guarito, sto uscendo da una fase complessa ma sto bene. Se sono immunizzato? Sì, la scienza medica conferma che dopo aver contratto il virus si sviluppano anticorpi che rendono l'individuo immune", ha detto Zingaretti sulle sue condizioni di salute. "Io porto la mascherina per solidarietà rispetto a coloro che mi circondano - ha aggiunto - e per dare l'esempio su come bisogna tenere alta la guardia. A oggi la scienza medica conferma lo sviluppo degli anticorpi e dell'immunità, ma come tutto quello che riguarda il coronavirus siamo in presenza di qualcosa di sconosciuto. Pur avendo conferme, è bene tenere alcune precauzioni che seguo anche io soprattutto nella dimensione del rapporto pubblico, e per essere esempio per tutti"."Ieri a Roma c'è stato un record di fermati, sono una minoranza molto pericolosa. Questo è grave e non va bene. Nelle prossime ore con il vicepresidente Leodori presenteremo il nostro contribuito alla ripresa economica, ma questa non ci sarà se prima non si sconfigge il virus", ha detto ZIngaretti. "L'isolamento è una grande fatica per tutti ma non abbiamo alternative - ha aggiunto - dobbiamo continuare così perché è il modo di accompagnare lo sforzo con la certezza che ce la faremo. Nessuno sarà lasciato solo nelle proprie condizioni di vita precaria o con la propria impresa o negozio"."Nel Lazio sono stati effettuati ad oggi oltre 33mila tamponi", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Stiamo sperimentando - ha aggiunto - anche possibili estensioni per avere tamponi veloci" ."Sono state circa 160mila le mascherine distribuite tra miliardi di difficoltà perché c'è stato un problema di approvvigionamento alla fonte, alla produzione, problema che ora si sta superando"."Ci stiamo preparando a una fase successiva, per le persone che non possono avere una disponibilità di assistenza domiciliare e isolamento totale nella propria abitazione ci saranno questi 2mila letti negli alberghi che serviranno per collocare li coloro che devono fare la quarantena, ma anche per liberare i posti letto. Inoltre, distribuiremo i primi 500 kit di assistenza domiciliare per misurare la temperatura e l'ossigeno nel sangue, questo per essere vicini ai cittadini"."Confermo che ci stiamo preparando a una fase successiva con un protocollo per 2000 letti per positivi asintomatici. Dobbiamo garantire un posto a chi non può avere l'isolamento totale nella propria abitazione. I 2000 posti negli hotel serviranno a collocare chi deve fare la quarantena,e liberare ospedali da presenze che potrebbero non essere opportune", ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in video-conferenza stampa. Per questo, ha aggiunto, la Regione Lazio sta costruendo una "rete di hotel su tutto il territorio". Da oggi è attivo il Marriott, vicino all'ospedale Covid Columbus di Roma, per 160 posti circa; due hotel per un totale di 130 posti erano già stati individuati in altre zone di Roma."Attendiamo le scelte del governo sulla pianificazione e quando ci sarà l'allentamento delle misure ma condivido chi ha detto che stiamo parlando della vita di essere umani e sulla vita delle persone non si scherza. Nessuna faciloneria, nessun dibattito politico che non sia supportato dal parere della scienza: sarebbe irresponsabile. L'unico modo di pianificare è farlo sulla base della certezza scientifica. Se si molla ora si rischia di vanificare gli sforzi fatti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito al dibattito che sta interessando la politica sulla possibilità di anticipare la ripartenza di una parte delle attività produttive del Paese, pur non essendo ancora stato debellato il Coronavirus.