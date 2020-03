Stati Uniti Coronavirus, Zuckerberg: "Doniamo 20 milioni di dollari per assistenza e interventi"

Il fondatore e ceo di Facebook Mark Zuckerberg annuncia una donazione di 20 milioni di dollari per sostenere gli interventi di assistenza per il coronavirus."Abbiamo collaborato con la fondazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale della sanità per creare un fondo di Risposta e solidarietà cui chiunque puo' fare una donazione" spiega in un post annunciando che Facebook farà 10 milioni di dollari di donazione più altri 10 milioni per il Cdc Foundation che nelle prossime settimane lancerà una raccolta fondi per combattere la diffusione del virus negli Usa.