MONDO

2020/03/13 14:40

Intervista a Cnbc Usa, Mnuchin: il coronavirus non è come la crisi del 2008 Per il segretario al Tesoro americano, abbiamo un problema economico "a breve termine". Accordo con i democratici "vicino", nella proposta di legge test gratuiti per il virus

Proposta di legge con test gratuiti

Secondo il segretario al Tesoro statunitense, le trattative con i democratici "vanno molto bene" e un accordo sulle misure per contrastare l'impatto del coronavirus "è vicino". "Useremo tutti gli strumenti necessari per assicurare che i settori industriali colpiti riescano a uscirne" ha dettoalla Cnbc. Mnuchin ha poi dichiarato che la proposta di legge alla Camera sul coronavirus prevede che gli statunitensi non assicurati possano comunque sottoporsi al test senza pagare. "Questa" non è la crisi finanziaria" del 2008: ci sarà "liquidità disponibile. L'amministrazione e il congresso faranno il necessario per offrire liquidità". Lo afferma il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un'intervista a Cnbc, durante la quale ha previsto un rimbalzo dell'economia alla fine dell'anno.L'accordo sul piano di aiuti economici promesso da Donald Trump per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti è "vicino". Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, alla Cnbc mentre l'amministrazione Usa continua le discussioni con l'opposizione democratica.Per Mnuchin, il coronavirus costituirà un problema economico "a breve termine".Secondo il segretario al Tesoro statunitense, le trattative con i democratici "vanno molto bene" e un accordo sulle misure per contrastare l'impatto del coronavirus "è vicino". "Useremo tutti gli strumenti necessari per assicurare che i settori industriali colpiti riescano a uscirne" ha dettoalla Cnbc. Mnuchin ha poi dichiarato che la proposta di legge alla Camera sul coronavirus prevede che gli statunitensi non assicurati possano comunque sottoporsi al test senza pagare.

