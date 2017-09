Lecce, cadavere di un'anziana ritrovato tra gli scogli

Il cadavere di una donna anziana è stato trovato all’alba sulla scogliera di Torre Vado, una marina di Morciano di Leuca. La scoperta è stata effettuata da un cittadino, che ha allertato il 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti anche gli uomini della guardia costiera, che hanno avviato le indagini per capire come sia avvenuto il decesso, che non sembrerebbe attribuibile a un annegamento.L'anziana, con tutta probabilità, è deceduta a causa delle ferite provocate da una caduta sugli scogli. La disgrazia - secondo quanto hanno appurato i militari della Capitaneria di porto e i carabinieri della Compagnia di Tricase - sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto, considerato che la donna era solita fare il bagno verso sera proprio nel tratto di mare antistante il luogo di ritrovamento del cadavere. A confermare l'ipotesi che la signora si fosse recata a fare il bagno, il fatto che indossasse il costume e delle scarpette da mare e che accanto al corpo siano state trovate anche le sue pinne. Poco distante era parcheggiata l'automobile che l'ottantenne utilizzava abitualmente per i suoi spostamenti. Il cadavere è a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che dovrà stabilire se sia necessario effettuare l'autopsia. Gli elementi raccolti finora dagli investigatori, sembrerebbero escludere la possibilità che si tratti di una morte violenta.