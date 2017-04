Seguito inchiesta 2015 Corruzione: appalti truccati, arrestati 3 dirigenti del comune di Milano Sono indagate anche due persone giuridiche per la violazione della legge sulla responsabilità delle società per reati commessi dai dipendenti

Comune di Milano (Ansa, archivio)

Tre dirigenti del Comune di Milano sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta su presunti casi di corruzione che, si legge in una nota della Procura, "hanno consentito, tra l'altro, di pilotare l'aggiudicazione di alcune gare di appalto banditedal Comune a favore del Consorzio Milanese Scarl e delle imprese sue associate". Sono stati inoltre "accertati due casi di concussione".L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giulia Perrotti e dal pm Luca Poniz, ha portato in carcere Massimilano Ascione, in qualità di "titolare di P.O. (Posizione Organizzativa)" del Comune di Milano e due dirigenti, Stanislao Virgilio Innocenti e Armando Lotumolo. Sono indagate anche due persone giuridiche per la violazione della legge 231 del 2001 sulla responsabilità delle società per reati commessi dai dipendenti.