Corruzione, arrestato sindaco del Parmense

I carabinieri di Parma hanno arrestato, questa mattina all'alba, il sindaco di Polesine Zibello, comune della bassa parmense, Andrea Censi ( eletto nel 2016 con un lista civica appoggiata dal Pd) perché ritenuto responsabile del reato di corruzione. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Parma ipotizza, spiegano i carabinieri, svela "un pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli interessi privatistici" del sindaco nei cui confronti è stata eseguita la misura cautelare. Contestati a vario titolo agli indagati i reati di corruzione, falso, truffa e peculato.Chiamato a rispondere del reato di corruzione anche un noto imprenditore del settore avicolo agevolato, questo il quadro accusatorio, dietro pagamento di una cospicua somma di denaro nelle opere di ampliamento del sito di allevamento. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma sarebbero state falsificate decine di delibere della giunta municipale, in violazione dei principi di trasparenza e collegialita' della pubblica amministrazione. Truccato, sempre secondo inquirenti ed investigatori, anche il concorso pubblico per l'assunzione di uno degli alti dirigenti del comune della bassa parmense. Nell'ambito dell'indagine e' stato sequestrato denaro per diverse decine di migliaia di euro, presso istituti di credito delle province di Parma e Piacenza, perché ritenuto provento delle violazioni contestate. Sono in corso numerose perquisizioni, anche presso le sedi del Comune, finalizzate al reperimento di ulteriori documenti utili alle indagini.