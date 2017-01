Cosenza, allarme bomba per due trolley abbandonati: indagini Le valigie sono state fatte brillare ma non contenevano esplosivi: si indaga sui motivi dell'abbandono

Condividi

Allarme ieri sera a Cosenza dopo che in una via del centro cittadino sono stati trovati due trolley abbandonati su un marciapiede. I controlli effettuati dagli artificieri dei carabinieri hanno escluso la presenza di esplosivo all'interno delle due valigie. Sul posto sono giunte anche una squadra dei vigili del fuoco, una volante della polizia ed un'ambulanza del 118. Sono state avviate indagini per accertare i motivi per i quali i due trolley erano stati abbandonati. Il sospetto è che qualcuno abbia voluto ingenerare un allarme per motivi che sono in corso d'accertamento da parte dei carabinieri.