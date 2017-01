Roma, Teatro dell'Opera Così Mozart insegna ad amare Tanti applausi per gli interpreti e per il direttore d'orchestra, Speranza Scappucci, per la prima volta nella sua città dopo numerosi successi internazionali.

di Fabio Cappelli“Così fan tutte non è affatto un’opera misogina”. Ne è convinto il regista britannico Graham Vick, che firma la regia del capolavoro di Mozart (in scena al Teatro dell’Opera di Roma fino al 27 gennaio). “È anzi una straordinaria opera femminista. Perché parla continuamente del diritto delle donne a essere loro stesse. Non tanto infedeli, quanto ribelli alle regole imposte dagli uomini. In nome della legge di natura”La scuola degli amanti, recita il sottotitolo di Cosi fan tutte e non a caso il regista ambienta l'opera di Mozart tra i banchi, con Don Alfonso nei panni di un apparentemente cinico - in realtà umanissimo - professore. Al Teatro dell'Opera di Roma si ride, perché la dizione rende comprensibili i dialoghi e perché i cantanti sanno davvero recitare. Ma si riflette anche, perché così volevano Mozart e il librettista Da Ponte. Due ragazzi convinti della fedeltà delle loro compagne le mettono alla prova. Fingono di partire in guerra ma tornano travestiti e ognuno riesce a sedurre la fidanzata dell'altro. Tuttavia, invece della strage della gelosia, c'è il perdono e alla fine tutti cantano “fortunato l'uom che prende ogni cosa pel buon senso e tra i casi e le vicende da ragion guidar si fa”. Quest'opera vituperata nell'ottocento perché considerata licenziosa insomma ha tanto da insegnare anche ai nostri tempi.Dopo i successi internazionali, la prima volta nella sua città per il direttore d’orchestra Speranza Scappucci, molto applaudita. Nel pubblico della prima c’è invece chi non apprezza la regia “moderna” di Vick . Pietro Spagnoli è Don Alfonso, Francesca Dotto Fiordiligi, che torna cosi’ al Costanzi dopo aver interpretato la Traviata con i costumi di Valentino, Chiara Amarù Dorabella, Vito Priante Guglielmo, Juan Francisco Gatell Ferrando, Monica Bacelli Despina, tutti applauditissimi, anche a scena aperta. Nelle repliche fino al 27 gennaio si alterneranno con un secondo cast non di minore qualità: Paolo Bordogna, Federica Lombardi, Paola Gardina, Mattia Olivieri, Antonio Poli e Daniela Pini