"Ragioniamo su nuova ordinanza" Costa: "Su questione rifiuti Raggi non è stata lasciata sola" "Lo dicono gli atti, ho le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica" spiega il ministro dell'Ambiente. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza: "In contatto con Raggi per verifiche" dopo l'allarme lanciato dall'Ordine dei Medici di Roma in merito a una possibile emergenza sanitaria

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata lasciata sola sull'emergenza rifiuti della Capitale? "Non è così, lo dicono gli atti, ho le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica". Lo dice Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, a margine di un convegno al ministero."Ogni settimana -10 giorni abbiamo la cabina di regia tecnica, non si è mai interrotta neanche a ferragosto - spiega Costa - ministero dell'Ambiente, Comune di Roma e Regione Lazio si vedono ed è un fatto. Ci sono gli atti firmati. Ma la cabina di regia ha una valenza tecnica: dove si possono conferire i rifiuti, come si può raccogliere, quali sono gli spazi, le necessità di portarli fuori regione su cui abbiamo concluso il lodo, io con Abruzzo e Regione Lazio con le Marche. Quindi andranno per un trattamento intermedio in Abruzzo e nelle Marche più di 30mila tonnellate"."La vicenda Ama non dipende né dalla Regione né dal ministero. Io ho chiesto una cabina di regia politica, senza lasciare solo nessuno, appena si insedia il nuovo ad - spiega ancora Costa - perché stiamo ragionando per definire un'ordinanza che tenga conto anche di queste vicende e che vada oltre ‪il 15 ottobre‬. La vicenda di Roma sta a cuore a tutti"."C'è bisogno di massima attenzione per la questione rifiuti nella Capitale, siamo in contatto con il sindaco per verificare". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all'allarme lanciato ieri dall'Ordine dei medici di Roma.