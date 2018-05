Costarica, trovato corpo: potrebbe essere l'italiano scomparso lunedì

La polizia giudiziaria del Costa Rica ha reso noto il ritrovamento di un cadavere sotto un ponte del fiume Rio Sucio, nella zona del monte Zurquì, che potrebbe essere quello di Stefano Calandrelli, un imprenditore italiano 51enne sparito nella regione lo scorso 14 maggio. Fonti della polizia citate dai media locali informano che il cadavere, trovato nudo tra la vegetazione, è in avanzato stato di decomposizione, per cui non è stato possibile identificarlo per ora, ma un amico di Calandrelli, Rafa Castro, ha detto che si tratta dell'italiano.Cinque persone, fra le quali due donne, sono state arrestate ieri nel quadro dell'inchiesta sulla scomparsa di Calandrelli, che è stato visto per l'ultima volta lo scorso 14 maggio, quando ha incontrato alcune persone al centro commerciale Escazu Village, nei dintorni di San José.In un commosso messaggio sui social network, Castro - che nei giorni scorsi aveva denunciato la scomparsa di Calandrelli - ha detto addio al suo amico, scrivendogli "ti hanno fatto prendere una strada senza ritorno" e aggiungendo che chi lo ha ucciso "non si immagina nemmeno il danno che ha fatto a una persona esemplare, un eccellente padre e un buon amico".