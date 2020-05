La lotta alla pandemia Covid-19, i dati della Protezione civile: 111 morti, +416 casi e 2.789 tra dimessi e guariti Calano ancora terapie intensive e ricoverati con sintomi

Il consueto aggiornamento della Protezione civile con i dati relativi al Coronavirus in Italia.I ricoverati con sintomi sono 6.680 (-414). In terapia intensiva 450 (-25). In isolamento domiciliare 36.561 (-2.045).Il totale degli attualmente positivi è di 43.691 (-2.484).Tra dimessi e guariti si contano in totale 155.633 con una variazione rispetto a ieri di 2.789 casi.I morti nelle ultime 24 ore sono 111, per un totale di 33.340.I casi totali dall'inizio della pandemia nel nostro Paese sono: 232.664 (+416).I tamponi effettuati sono 3.824.621 (+69.342).Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 21.809 in Lombardia, 5.290 in Piemonte, 3.279 in Emilia-Romagna, 1.612 in Veneto, 1.166 in Toscana, 781 in Liguria, 3.055 nel Lazio, 1.347 nelle Marche, 981 in Campania, 1.222 in Puglia, 366 nella Provincia autonoma di Trento, 999 in Sicilia, 305 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo*, 137 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 186 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 151 in Calabria, 156 in Molise e 31 in Basilicata.La regione Abruzzo non ha fatto pervenire l’aggiornamento dei dati.