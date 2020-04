Coronavirus Covid-19 in Lombardia, i dati in diretta Facebook: 1.091 nuovi contagi e 166 morti Meno ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano i casi a Milano

Il consueto aggiornamento dei dati sulla diffusione e la lotta al coronavirus nella regione Lombardia.Sono 1091 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 71.256 secondo i dati forniti dalla Regione. In calo i decessi che sono 166 (ieri 200) per un totale di 13.106. I posti in terapia intensiva sono calati di 34 unità a quota 756 e i ricoveri sono scesi di 401 per un totale di 8.791. I dimessi sono 1.162 (totale 45.382). I tamponi effettuati sono 11.583.Sono nuovamente aumentati i contagi nella città metropolitana di Milano dove si registrano in totale 17.689 positivi con un aumento di 412 nuovi casi, di cui 246 nella sola Milano città. Ieri c'erano stati 277 nuovi casi in provincia e 105 nel capoluogo lombardo. Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia."Anche durante il ponte del Primo Maggio dovranno essere effettuati i controlli dalle Polizie locali, proprio come è stato fatto in modo eccellente a Pasqua". A chiederlo è l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ricordando che durante il ponte di Pasqua "sono stati effettuati dai vigili dei 60 Comuni coinvolti nel progetto Smart Covid di Regione Lombardia 6.969 controlli e sono state elevate 467 sanzioni". Inoltre "nessuno dei Comandi coinvolti si è tirato indietro e il personale impegnato in alcuni di questi Comuni ha raggiunto punte comprese tra il 30 ed oltre il 50% della forza lavoro". Alle Polizie locali De Corato chiede "anche attenzione alle'fase 2', che non dovrà certamente essere un 'rompete le righe'". "Riconoscendo l'importanza del lavoro delle Polizie locali - ricorda - come Assessorato a fine marzo abbiamo stanziato 464.000 euro per il progetto 'Smart Covid-19', e con questo finanziamento saranno pagati, fino alla fine di maggio, gli straordinari dei vigili dei Comandi dei 60 Comuni che hanno aderito a questa iniziativa. Ieri infine sempre a favore delle Polizie locali abbiamo reperito altre 40mila mascherine che saranno consegnate a breve".