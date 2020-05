La lotta alla pandemia in Italia Covid-19, i dati della Protezione civile: 50 morti, 531 nuovi contagi, 1.639 guariti

Covid center all'Ospedale del Mare (Ansa)

I dati forniti dalla Protezione civile. Oggi si registrano 50 decessi. In totale le vittime in Italia sono 32.785.Il totale nazionale ha però la stessa cifra di ieri della Lombardia (15.840 vittime nella regione).I casi totali sono 229.858 (+531). I guariti in tutto sono 140.479 (+1.639 rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 19 unità, per un totale di 553 persone.