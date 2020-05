Covid, studio mette in dubbio attendibilità test sierologico della Abbott L'azienda statunitense è utilizzata dalla Casa Bianca e ha vinto anche la gara indetta dal governo italiano

Condividi

Uno studio mette in dubbio l'accuratezza dei test sierologici di Abbott Diagnostcs sul coronavirus, l'azienda statunitense utilizzata dalla Casa Bianca e che ha vinto anche la gara indetta dal governo italiano. Un'analisi della New York University segnala che i test rapidi di Abbott 'Id Now' rilevano almeno un terzo dei positivi in meno rispetto a quelli di aziende rivali e questo gap sale al 48% se vengono usati i tamponi nasali. Lo studio e' stato pubblicato su BioRxiv, un server dove i ricercatori pubblicano il loro lavoro che deve poi essere analizzato da altri scienziati. La societa' ha contestato l'esito della ricerca della Nyu, sostenendo che i test non sono stati effettuati in modo appropriato e che la percentuale dei falsi negativi non supera lo 0,02 %. Il presidente Donald Trump ha definito una svolta i nuovi test rapidi della Abbott, mostrando il kit durante una conferenza stampa nel Giardino delle rose. La Casa Bianca ha preferito non commentare ma ha tenuto a precisare che lo studio deve essere ancora validato e che è al vaglio della Food and Drug Administration. Abbott, societa' leader nel campo dei test per le malattie infettive (incluso lo sviluppo del primo test per l'Hiv) ha perso l'1,8% ieri a Wall Street dopo aver guadagnato il 6,1% dall'inizio dell'anno. Alcune regioni italiane hanno fatto scelte differenti sui test sierologici rispetto al governo, selezionando altre aziende. La Lombardia, ad esempio, ha preferito Diasorin.