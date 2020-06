San Paolo Coronavirus in Brasile, governo vuole ricontare le vittime Oscurato il sito web con la mappa dei contagi. Bolsonaro si scontra con le opposizioni

Condividi

Il ministero della Salute del Brasile vuole ricontare le morti per Covid-19 nel Paese, sostenendo che molte di esse sarebbero state causate da altre malattie ma erroneamente registrate come coronavirus per ottenere fondi dal governo federale.Lo riferiscono i media brasiliani, sottolineando che il ministro alla Scienza Carlos Wizard senza fornire prove o elementi ha definito i dati "fantasiosi o manipolati". Wizard ha aggiunto che i nuovi dati saranno forniti tra un mese, scatenando le polemiche dell'opposizione che denuncia un tentativo di censurare le informazioni.In Brasile i morti nelle ultime 24 ore sono stati oltre mille, con in totale oltre 34mila morti e più di 610mila contagi. Gli esperti ritengono che la realtà sia opposta a quella descritta dal governo di Brasilia, cioè che i morti siano in realtà molti di più a causa della mancata diagnosi. Il sito web governativo sui dati è stato oscurato.Il presidente Jair Bolsonaro ha spiegato che "i dati cumulativi non riflettono il momento in cui si trova il Paese". "Stiamo adottando altre azioni per migliorare la comunicazione del numero dei casi e la conferma delle diagnosi", ha aggiunto.