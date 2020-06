La lotta alla pandemia Covid-19, i dati della Protezione civile: 65 morti, 747 guariti e +280 nuovi casi

I dati forniti dalla Protezione civile sull'andamento del Coronavirus in Italia.I deceduti nelle ultime 24 ore sono 65, in totale 33.964.I guariti e dimessi sono 747, complessivamente sono 166.584.I casi totali aumentano di 280 unità, e in tutto sono 235.278 dall'inizio della pandemia in Italia.Il totale degli attualmente positivi è di 34.730, nelle ultime 24 ore diminuiscono di 532 unità.I ricoverati con sintomi sono 4.729 (-135), quelli in terapia intensiva 283 (-4), e in isolamento domiciliare sono 29.718 (-393).