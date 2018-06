​Cremlino: sì a summit Trump-Putin, sarà in un Paese terzo

Putin e Bolton

Condividi

Nel corso dell'incontro fra il leader del Cremlino, Vladimir Putin, e il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, John Bolton, è stata data luce verde all'atteso summit fra Putin e Trump e si è raggiunto un accordo sul luogo in cui si terrà il vertice."Si terrà in un Paese terzo, un posto molto confortevole", ha detto l'assistente presidenziale russo per gli Affari esteri, Yuri Ushakov, citato dalla Tass.Dettagli maggiori sull'evento verranno resi noti domani.Il format del summit prevede un incontro "a quattr'occhi" a metà giornata della durata "di alcune ore", probabilmente ci sarà una "colazione di lavoro" e "una conferenza stampa congiunta", ha detto Ushakov. Trump e Putin potrebbero poi emettere un "comunicato congiunto" in cui delineeranno "passi ulteriori per migliorare le relazioni bilaterali" e "azioni congiunte sulla scena internazionale".