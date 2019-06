Orribile delitto Cremona, uccide la figlia di due anni. Padre arrestato per omicidio volontario La madre della bimba è in una casa protetta. La coppia si stava separando

di Tiziana Di Giovannnadrea Quando i soccorritori sono arrivati nell'abitazione di via Massarotti, a Cremona, a poche decine di metri dal Tribunale, hanno subito avvertito i Carabinieri.Una bimba di due anni morta, colpita da più coltellate, per lei nulla da fare; accanto il padre, J. D. K. un operaio di 27 anni, della Costa d'Avorio, ferito con una coltellata al ventre e altre meno gravi.Le sue condizioni sono valutate molto gravi mentre è piantonato dalle Forze dell'Ordine. Il 27enne è in pericolo di vita, dopo aver tentato il suicidio. I Carabinieri lo hanno arrestato per omicidio volontario.