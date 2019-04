Mercati Cresce il Pil Usa, in timido recupero le borse

Condividi

di Paolo Gila Il dato preliminare del Pil statunitense nel primo trimestre, cresciuto del 3,2% oltre le aspettative degli analisti e degli operatori, ha contribuito a rasserenare il clima in Europa, dove i listini nella mattinata cedevano oltre mezzo punto percentuale.Wall Street, che aveva aperto in calo, ha recuperato le posizioni portandosi intorno alla parità. In concomitanza le chiusure delle borse europee hanno rispettato questo ritmo. Londra ha segnato in chiusura -0,08%. Milano ha guadagnato lo 0,08%, Francoforte ha guadagnato lo 0,27% e Parigi lo 0,21%.A Piazza Affari gli acquisti hanno premiato industriali e società di utilities, mentre hanno ceduto terreno gli energetici. Contrastati i bancari. Lo spread btp/bund è calato a 260 punti base col rendimento dei nostri decennali al 2 e 58%.Stabile l’euro contro dollaro a quota 1,11 e 55.