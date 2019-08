Il rebus della crisi Governo, trattativa Pd-M5S 'stop and go'. Conte: "Di Maio non ha chiesto il Viminale" Salta il vertice di questa mattina, M5S vuole chiarezza sulla posizione Dem su Giuseppe Conte. Delrio lancia un appello, "torni il dialogo", Zingaretti convoca la cabina di regia del Pd. Poi, poco prima che Mattarella dia il via alle nuove consultazioni, il clima si distende: ok apertura Pd su ruolo Conte, sì a dialogo su programma e temi, fanno sapere i cinquestelle

E' il giorno delle nuove consultazioni del presidente Mattarella e la trattativa tra Pd e M5s per formare un governo è in stallo. O meglio, viaggia a "stop and go".

Poco prima che Mattarella dia il via al nuovo giro di consultazioni, una giornata caratterizzata da tensione e incertezza sul prosieguo delle trattative tra i due partiti sembra virare su toni distesi. "Accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi" fa sapere il Movimento in una nota. "Il M5S - si legge ancora - vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità".



Stamane è saltato il vertice tra le delegazioni dei due partiti. "Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte", recitava una nota dei pentastellati, cui a stretto giro ha replicato Graziano Delrio: "Torni il dialogo, non c'è tempo da perdere. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone", è stato l'appello del capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio, uscendo dalla riunione con i big del partito. "Non c'è alcun veto" su Conte, ha ribadito. Poi, alla domanda se Conte debba trattare al posto di Di Maio, Delrio ha risposto: "Qualcuno prenda in mano la situazione. Basta con le ambizioni personali". Ad ogni modo, se la trattativa si è arenata, la responsabilità è dei 5 Stelle: "Chi ha interrotto il dialogo - ha indicato Delrio - non siamo stati noi, la riunione è stata annullata da loro".



Da parte M5S, almeno ufficialmente, sono arrivate rassicurazioni: "Non mi risulta che la trattativa sia saltata. Si va avanti, una cosa per volta", ha commentato il capogruppo alla Camera dei Cinque Stelle, Francesco D'Uva. "Che Conte non sia il punto è un grandissimo passo avanti, un'ottima notizia".

Ma questa sera alle 19.30 ci sarà l'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori 5S. Si incontreranno a Montecitorio con Di Maio e fonti parlamentari non escludono che si possa arrivare a una resa dei conti se arriveranno chiusure che saranno ritenute immotivate al dialogo con i Dem.

Secondo il Pd, la trattativa è incagliata sul nodo dei vicepremier e dei ministeri più pesanti. In particolare, spiegano le stesse fonti, considerato Conte come esponente M5S, i Dem dovrebbero avere l'unico vicepremier. Inoltre, per dare un segno di svolta sulla politica economica, la delegazione Pd avrebbe chiesto tutti i ministeri economici. Al momento la delegazione pentastellata avrebbe detto no, invocando per Luigi Di Maio il ruolo di vicepremier e un ministero di peso, come gli Interni. Ma uno dei nodi è proprio il Viminale, che il Pd avrebbe chiesto per un suo esponente (o, al più, una figura terza). La smentita è arrivata da Palazzo Chigi: "In presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso".

Alle 16, Zingaretti riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo. Entro quell'ora, si attendono decisioni dal Movimento. Nelle chat 5S sono ore concitate del Movimento 5 Stelle dopo lo stallo registrato nella trattativa. Alle 14, Di Maio ha incontrato i capigruppo pentastellati nelle commissioni permanenti di Camera e Senato. Una riedizione dell'incontro che c'è già stato e nel quale si è parlato solo dei temi all'esame del Camere e degli obiettivi da raggiungere. E resta, per ora, fissata per le 19.30 l'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori. Si incontreranno a Montecitorio con il capo politico e fonti parlamentari non escludono che si possa arrivare a una resa dei conti se arriveranno chiusure che saranno ritenute immotivate al dialogo con i Dem.

Se tutto salterà, c'è già chi ipotizza come data utile per il voto il 10 novembre.





Alle 16 di oggi iniziano le Consultazioni

Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, sarà sentito telefonicamente. ORE 16.00 Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. ORE 17.00 Presidente della Camera, Roberto Fico ORE 18.20 Gruppo Misto del Senato ORE 18.40 Gruppo Misto della Camera



Mercoledì 28 agosto: ORE 10.00 Gruppo parlamentare "Per le Autonomie" (Svp-Patt,Uv)" del Senato ORE 10.30 Gruppo parlamentare di LeU della Camera ORE 11.00 Gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia ORE 16.00 Gruppi parlamentari del Pd ORE 17.00 Gruppi parlamentari di Forza Italia ORE 18.00 Gruppi parlamentari della Lega ORE 19.00 Gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.