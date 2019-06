Russia, crocifisso al collo come parafulmine salva la vita a un operaio

L’operaio edile russo Nikolaj Tiukin, addetto alla costruzione di un’autostrada nella provincia di Penza, si sente miracolato. Durante un turno lavorativo è arrivato un forte temporale e la squadra di operai ha cercato un riparo. A quel punto Tiukin è stato colpito da un fulmine che ha centrato la sua croce battesimale che portava al collo. L’uomo ha perso conoscenza, riprendendosi soltanto in ospedale. È stato tenuto per due giorni in reparto rianimazione, ma soltanto per precauzione e dopo è stato dimesso.Se l’è cavato con qualche escoriazione e bruciatura. Il fulmine non ha trafitto il corpo, ma passando sulla catenina è andato a finire in terra. In pratica, la croce metallica e la catenina hanno svolto la funzione di parafulmine. La croce e la catenina sono andate distrutte e gli abiti dell’uomo sono stati bruciati. Il fatto è avvenuto il 6 giugno scorso, il giorno del 30° compleanno di Tiukin. Ora l’uomo intende festeggiare quella data come doppio compleanno.