Colpito alla testa Crolla un pezzo di cornicione, muore un commerciante a Napoli L'uomo, 66 anni, gestiva un negozio di abbigliamento per bambini. Sgomberate 30 famiglie

Un uomo è morto a Napoli per le ferite riportate dal distacco di un cornicione. La vittima, un 66enne del quartiere Stella, è deceduto poco dopo le 12.30 nel pronto soccorso del Cto, ospedale collinare.Intorno a mezzogiorno in via Duomo è crollato al suolo un pezzo da un balcone al quinto piano di un palazzo, colpendo il proprietario di un negozio che dà sulla strada. La strada era stata sgomberata e transennata mentre i vigili del fuoco e i carabinieri compivano i primi accertamenti.La vittima è Rosario Padolino, 66 anni, molto noto tra gli operatori commerciali di Via Duomo. Secondo le prime testimonianze, quando si è staccato il pezzo di cornicione stava passeggiando a circa duecento metri dal suo negozio. Il cornicione era già imbrigliato; notevole è stata la quantità di materiale caduta sulla strada.E' disperata Grazia Ragozzino, la moglie di Padolino. Lo scrive su Facebook: "L'amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato". "Non ci credo, sono disperata", afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli.A luglio 2014 a Napoli un 14enne, Salvatore Guidano, era morto in maniera analoga, colpito da un fregio distaccatosi dalla monumentale Galleria Umberto I.É in corso, intanto, lo sgombero di 30 nuclei familiari residenti nel palazzo di Via Duomo a Napoli dal quale si sono staccati i pezzi di cornicione che hanno colpito, uccidendolo, Rosario Padolino. La magistratura ha autorizzato i lavori di immediata messa in sicurezza della facciata dello stabile al termine dei quali i residenti potranno rientrare.