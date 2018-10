Ponte Morandi Crollo Genova. Casalino si scusa dopo audio finito sui giornali: "Non volevo offendere vittime" Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale", il portavoce del premier avrebbe inviato ad alcuni giornalisti un whatsapp audio in cui si lamentatava di aver dovuto saltare le vacanze

Condividi

"Mai voluto offendere. Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'èmai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia". Così Rocco Casalino, protavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, replica dopo le polemiche suscitate dalla pubblicazione di un suo messaggio vocale inviato ad alcuni giornalisti pochi giorni dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.L'audio risalirebbe allo scorso 17 agosto, tre giorni dopo la tragedia. "Basta non mi stressate la vita. Io ho pure diritto a farmi magari un paio di giorni, che già mi è saltato Ferragosto. Mi chiamate come pazzi". Sarebbe questo un passaggio - secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale" - dell'audio Whattsapp che Rocco Casalino avrebbe inviato ad alcuni giornalisti dopo il crollo.Immediate le reazioni per le presunte esternazioni del portavoce del premier. "Crolla il ponte di Genova e il portavoce del governo pensa al ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna", twitta l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi.Per Davide Faraone, "Rocco Casalino, quello dei funerali di Stato trasformati in show, quello che rappresenta la comunicazione del M5S e della presidenza del Consiglio, quando ancora si scavava tra le macerie a Genova, si preoccupava di non aver rovinato il Ferragosto. L'Italia non merita questo pagliaccio". Vanna Iori continua: "Mi salta il ferragosto" e aggiunge come hashtag #CasalinoVergogna e #CasalinoDisumanità.L'ex viceopresidente del Senato Valeria Fedeli ha scritto: "Di fronte ai morti di Genova, ecco la vera preoccupazione del portavoce del premier @GiuseppeConteIT: 'mi salta il ferragosto'. A casa subito! #RoccoVergogna". E conclude Teresa Bellanova: "Con più di 40 persone che hanno perso la vita per il crollo del ponte Morandi, ci si pu davvero preoccupare delle mancate ferie di Ferragosto? Ma che persona questa qui? Quanta vergogna in quelle parole #RoccoVergogna".