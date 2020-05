Intervento dei Vigili del fuoco, Carabinieri e 118 Crolla palazzina a Marino: ferite in modo lieve una bambina e la madre, grave una 50enne Il sindaco di Marino: "Poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata"

🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020

Un'esplosione si è verificata alle 20 in una palazzina di tre piani in via Giacomo Carissimi, nel centro di Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani.La deflagrazione ha coinvolto almeno 3 persone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le macerie.In un primo momento si pensava che fossero disperse sotto le macerie 4 persone, tra le quali una bambina. Il sindaco di Marino, Carlo Colizza, però ha chiarito che tre persone ferite sono state estratte dalle macerie, anche la bimba.Si tratta di una bambina di quattro anni con la mamma 31enne, italiane, che sono state trasportate, in condizioni stazionarie, all'ospedale di Frascati per ferite lievi. Più grave, invece, a quanto si apprende, una donna di circa 50 anni di origini romene che è stata trasferita all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.Si sono concluse attorno alle 22 le ricerche dei soccorritori a Marino. Inizialmente si era sparsa la voce di una quarta persona che però, come si è appreso in seguito, non era presente nell'edificio. Recuperate le persone coinvolte e ferite nel crollo della palazzina, ora le squadre dei vigili del fuoco continuano a lavorare per mettere l'area in sicurezza. Nel frattempo sono in corso le indagini dei carabinieri.Un portavoce Italgas informa che i tecnici del Pronto Intervento dell'azienda, giunti tempestivamente sul luogo dell’accaduto, hanno riscontrato che gli impianti e i contatori Italgas, posti all'esterno dell'edificio, risultano integri. Secondo i primi accertamenti, "l'evento sembra essere stato causato dal malfunzionamento dell'impianto interno o di una bombola di gpl presente in uno degli appartamenti della palazzina", si legge in una nota."Poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata". Così all'Adnkronos Carlo Colizza, sindaco di Marino, che ha assistito ai soccorsi da parte di vigili del fuoco e 118 dopo l'esplosione della palazzina. Ad essere coinvolto è stato un edificio storico, in pieno centro del paese. "Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone".Il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori si è recato a Marino sul luogo dell'esplosione del palazzo, per verificare la situazione. Il vice presidente è in costante contatto con il presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.