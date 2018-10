"Possibilità di realizzare un bypass in via Perlasca" Crollo ponte di Genova, Bucci: "Tirarlo giù prima di Natale " "Se cominciamo prima di Natale a demolirlo abbiamo veramente delle grosse possibilità di avere un nuovo ponte a Natale 2019"

"Bisogna cominciare a lavorare sul ponte per tirarlo giù prima di Natale. Se cominciamo prima di Natale a demolirlo abbiamo veramente delle grosse possibilità di avere un nuovo ponte a Natale 2019". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci oggi a Genova.Parlando invece dei nuovi interventi per migliorare la viabilità nella zona interessata dal disastro e, più in generale, nella Valpolcevera, Bucci ha detto: "Con il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, abbiamo parlato della possibilità di realizzare un bypass in via Perlasca e quindi riaprire la via. E' una cosa - ha concluso il primo cittadino - che richiede ancora 3 o 4 settimane di lavoro, ma vedo che c'è la volontà di collaborare da parte di tutti".Il sindaco ha poi commentato le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha parlato di "timbro dello Stato" su ricostruzione del ponte. "Certamente ci saranno società pubbliche come ci saranno anche società private. Io non penso che pubblico e privato siano uno cattivo e l'altro buono. Io voglio scegliere i migliori e i migliori possono essere sia nel pubblico che nel privato. Se saranno nel pubblico sarò contento e se saranno nel privato sarò contento lo stesso".