Ministro: "sono qui per capire" Crollo ponte. Salvini: decreto può essere migliorato, soldi ci sono. Toti: me lo auguro Il ministro dell'interno in visita agli sfollati. Il Governatore della Liguria: "C'è bisogno di più risorse". E aggiunge: "Spero che il presidente Conte oggi abbia una illuminazione e ci dica il nome definitivo del commissario".

In diretta dall’inaugurazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Genova Est. @emergenzavvf

🔴 LIVE 👉🏻 https://t.co/SeFtTcqFt2 pic.twitter.com/flD15Ykzg6 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 1 ottobre 2018

Iniziamo la settimana portando un riconoscimento al prezioso lavoro dei #VigilidelFuoco. Intitoliamo il distaccamento di #GenovaEst alla memoria del capo squadra Mario Maroncelli, morto nel 1987 nel crollo di una palazzina per salvare un ragazzo disabile. #1ottobre pic.twitter.com/wdpZb6TJdu — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 1 ottobre 2018

"Ai genovesi dico ci rivediamo, presto, se serve ogni settimana sono testardo. Ai genovesi vedremo di restituire quello che qualcuno ha tolto". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della cerimonia di intitolazione della caserma di Genova Est al vigile del fuoco Mario Meloncelli. "Cominceremo ovviamente dalle 'palanche' - ha ribadito il ministro, parlando dei fondi per la città - perché con le pacche sulle spalle non si va avanti e i ponti con i complimenti non si ricostruiscono". Replicando poi al Governatore della Liguria, Giovanni Toti - che afferma che il Decreto 'va cambiato' - replica: "Il Dl Genova inizia il suo percorso in Parlamento e può essere migliorato. Farò tutto quello che sarà umanamente possibile per riuscirci".Dopo la cerimonia il ministro si è spostato nel quartiere di Certosa per incontrare in mattinata i cittadini sfollati dopo il crollo del viadotto Polcevera: "Sono qui per capire, per imparare. Tutti i cittadini genovesi che ho incontrato nelle ultime ore ci stanno ringraziando per quello che abbiamo fatto ma se qualcuno ci chiede qualcosa di più proveremo a fare qualcosa di più". E prosegue: "Mi hanno chiesto tempi certi e concretezza per tornare ad abitare, a lavorare, ad andare a scuola e ad avere una vita normale- prosegue il vicepremier -. Il mio lavoro parte dall'ascolto. Mi sembra che tutti abbiano lavorato al meglio, enti locali, residenti, associazioni, commercianti e volontari".Presente alla cerimonia di intitolazione della caserma a Meloncelli, il Governatore della Liguria, Giovanni Toti che in merito al Decreto ha tenuto a sottolineare: "C'è bisogno di più risorse, sono sicuro che in Parlamento si potrà fare qualcosa, me lo auguro, poi ciascuno si prenderà le sue responsabilità". E spiega: "E' un decreto di cui non condividiamo l'impostazione, ma siccome è stato fatto, cerchiamo di renderlo il migliore possibile". Toti conclude: "Spero che il presidente Conte oggi abbia una illuminazione e ci dica il nome definitivo del commissario".