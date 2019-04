Roma Scuola Girolami a Monteverde: le ipotesi in campo per riprendere le lezioni dopo la chiusura

Condividi

Sono giorni di intense riunioni tra genitori, amministratori, docenti dopo il crollo del 3 aprile che ha portato alla chiusura della scuola 'Margherita Hack' di Largo Victor Hugo Girolami a Roma. La scuola, tramite il proprio sito web, aggiorna frequentemente i genitori sulle ipotesi in campo Ma sembra che l'ipotesi di un trasferimento al Plesso Mazzacurati al Corviale si avvii ad essere abbandonata, secondo le ultime notizie circolate. Ci sono anche spazi disponibili presso la scuola media Gramsci di Via Affogalasino, dove quanto prima l'attività scolastica potrebbe venire avviata. La scuola si è dichiarata disponibile e l'idea sarebbe quella di allestire qualche tensostruttura nell'area scoperta della Gramsci stessa, ad integrazione delle classi disponibili e a completamento di tutte le esigenze della scuola primaria.I genitori degli alunni - in tutto si tratta di 700 bambini - sperano da qui a un mese di poter avere notizie circa la possibilità di una riapertura parziale della 'Girolami', considerando le ipotesi sin qui elaborate una soluzione 'emergenziale'.Sulla vicenda Girolami è stato inoltrato un comunicato stampa dalle consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta. "Per affrontare la chiusura della scuola Girolami, a causa del crollo di parte del solaio - scrivono - si è svolto oggi il Consiglio del Municipio XII. Al momento non è dato conoscere l'entità dei danni e l'effettiva necessità di chiudere tutto l'edificio, in quanto non è stato dato ancora alcun incarico ai tecnici per effettuare le necessarie verifiche e quindi non è ancora nota l'effettiva entità dei danni e la loro estensione sulla struttura. Ad oggi è impossibile conoscere la reale esigenza di quante classi dovranno essere trasferite e, dopo il crollo, sia i genitori che gli insegnanti attendono con ansia di conoscere il futuro del plesso scolastico. Il criterio dell'economicità per gestire questa emergenza non è accettabile, a fronte del disagio degli alunni e delle famiglie che ogni giorno subiscono aggravi sempre più crescenti. È necessaria una convocazione urgente di una commissione congiunta lavori pubblici e scuola, per chiedere ai Dipartimenti competenti di intervenire con la massima urgenza".